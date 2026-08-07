Попри незвичний смак і склад, він і досі має своїх прихильників, пише University of Cambridge.

Як з'явився "яловичий чай"?

Історія Bovril почалася ще у XIX столітті. Шотландський м'ясник Джон Лоусон Джонстон отримав замовлення на створення поживного продукту для французької армії під час Франко-прусської війни.

Через складнощі зі зберіганням м'яса він розробив концентрований яловичий екстракт, який можна було довго зберігати та швидко готувати. Спочатку продукт мав назву Johnston's Fluid Beef, а у 1886 році отримав знайому сьогодні назву Bovril. Вона складається з латинського слова Bos ("бик") і слова Vril із популярного на той час фантастичного роману Едварда Бульвера-Літтона.

Як їдять яловичий чай: дивитись відео

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Його рекламували як "суперпродукт"

Наприкінці XIX – на початку XX століття Bovril просували як універсальний засіб для зміцнення здоров'я. У рекламі стверджували, що він додає сили, допомагає швидше відновитися після хвороб і навіть може захистити від грипу.

Компанія активно співпрацювала з армією, постачаючи продукт військовим, а також використовувала незвичайні рекламні кампанії. Одного разу в рекламі навіть зобразили Папу Римського Лева XIII з кухлем Bovril.

Сьогодні Bovril використовують по-різному. Його намазують на тости, додають до супів, соусів і рагу, але найвідоміший спосіб – розчинити ложку густої пасти в окропі та отримати гарячий м'ясний напій.

Особливо популярним він залишається серед уболівальників футболу. У холодну пору року чашка гарячого Bovril давно стала таким самим символом британських стадіонів, як пироги чи традиційний чай.

Навколо напою точаться суперечки

Попри культовий статус, смак Bovril подобається далеко не всім. Одні називають його ідеальним способом зігрітися, інші жартують, що це просто "підлива, яку можна пити".

У 2004 році виробники навіть тимчасово прибрали яловичину зі складу й випустили вегетаріанську версію через обмеження, пов'язані з експортом британської яловичини. Однак уже за два роки класичний рецепт із м'ясом повернули через високий попит серед покупців.

Сьогодні Bovril продається майже в кожному британському супермаркеті й залишається одним із найвідоміших гастрономічних символів країни. Хоча для більшості іноземців ідея пити "яловичий чай" усе ще звучить досить незвично, для британців це така ж традиція холодної зими, як чашка чорного чаю о п'ятій вечора.