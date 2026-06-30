Поставили діагноз через 550 років: від чого насправді померла "Венера" Боттічеллі

Симонетта Веспуччі, яка, найімовірніше, була моделлю для знаменитої картини "Народження Венери" Сандро Боттічеллі, могла померти зовсім не від туберкульозу. Науковці дійшли висновку, що причиною став крововилив у пухлину гіпофіза.

Від чого померла знаменита "Венера" Боттічеллі – причини опублікували у журналі Endocrinology, Diabetes & Metabolism.

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Як через 550 років встановили діагноз для "Венери" Боттічеллі

Симонетті Веспуччі було всього 23 роки, коли вона передчасно померла. І якщо раніше причиною вважали туберкульоз, то тепер дослідники переконані, що смертельним стало раптове ускладнення пухлини гіпофіза.

Цікаво, що ще у 2019 році науковці припустили, що Симонетта мала пролактин-соматотропну аденому гіпофіза – пухлину, що одночасно виробляє пролактин і гормон росту.

На користь цієї версії свідчили історичні згадки про її безпліддя, а також деталі на картинах Боттічеллі.

Нагадуємо! Для Боттічеллі обличчя Симонетти Веспуччі було ідеалом жіночої краси. Водночас досі залишається недоведеним той факт, що саме Симонетта позувала для картини "Народження Венери". Наразі це лише гіпотеза, яку підтримують багато дослідників.

Зокрема, на "Народженні Венери" дослідники звернули увагу на косоокість моделі, яку пов’язують із тиском великої пухлини на черепно-мозкові нерви. А на "Алегоричному портреті жінки" вони помітили струмінь молока з грудей, що може свідчити про галакторею (це патологічний стан, спричинений надлишком пролактину).

Вже у новій роботі дослідники проаналізували історичне листування між П'єро Веспуччі та Лоренцо Медічі, у якому описувалися останні дні життя молодої жінки.

І серед симптомів згадувалися сильний головний біль, рясні носові кровотечі, прозорі виділення з носа, висока температура тощо, що відповідало новому діагнозу, який був встановлений.

Водночас, на думку дослідників, спровокувати крововилив могли інтенсивні танці зі стрибками під час балу, після одного з яких Симонетта втратила свідомість, або ж імовірний насильницький інцидент, про який натякав богослав Лоренцо Сарді у своїй поемі.