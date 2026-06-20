Цих працівників катастрофічно бракує: названо найбільш затребувані професії у 2026 році

Штучний інтелект активно змінює ринок праці, але не так однозначно, як може здатися. Поки одні професії поступово втрачають актуальність через автоматизацію, інші переживають справжній кадровий голод.

Про те, які професії є найзатребуванішими у 2026 році, пише FinanceBuzz.

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Найбільш затребувані професії у 2026 році

Попри заяви про те, що штучний інтелект поступово витісняє частину ІТ-фахівців, попит на окремі професії продовжує зростати. Багато сфер уже відчувають брак працівників через демографічні зміни та нові потреби бізнесу.

Професії та галузі, які залишаються найбільш затребувані у США у 2026 році:

ШІ-інженери. Стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту змушує компанії шукати спеціалістів, які здатні розробляти, навчати та підтримувати відповідні системи.

Охорона здоров'я. Медична сфера уже тривалий час стикається з нестачею кадрів. Через старіння населення попит на лікарів, медсестер та інших медичних працівників продовжує зростати.

На ринку праці виник дефіцит у медичній сфері / Фото Unsplash

Кібербезпека. Зі збільшенням кількості та зростанням складності кібератак компанії й державні установи вкладають більше коштів у захист даних. Через це фахівці з кібербезпеки залишаються одними з найзатребуваніших на ринку праці.

Актуарії (фінансові аналітики, які оцінюють ймовірність фінансових ризиків). В умовах економічної невизначеності дедалі більшого значення набувають спеціалісти, які аналізують фінансові ризики. Саме тому страхові компанії, банки та консалтингові агенції активно шукають таких працівників.

Фінансові аудитори та інспектори. Зростання кількості регуляторних вимог сприяє зростанню попиту на фахівців, які допомагають фінустановам дотримуватися законодавства та підтримують фінансову стабільність.

Робітничі спеціальності. Розвиток будівництва, відновлювальної енергетики та інфраструктурних проєктів створює тисячі нових робочих місць. Особливо затребуваними стають спеціалісти з монтажу сонячних панелей і обслуговування вітроелектростанцій.

На працівників робітничих спеціальностей такоє виник значний попит / Фото Unsplash

Які професії поступово втрачають актуальність

Технологічний прогрес позитивно впливає не на всі сфери. Автоматизація процесів, аутсорсинг і розвиток ШІ поступово знижують попит на окремі спеціальності.

У сфері клієнтської підтримки дедалі більше типових звернень обробляють чатботи та сервіси самообслуговування, тому потреба в операторах скорочується.

Менше вакансій стає і для фахівців із введення даних, адже сучасні програми здатні автоматично опрацьовувати документи та форми.

Попит на фахівців із ведення даних знизився / Фото Unsplash

Виклики також постають перед спеціалістами з базового програмування. Інструменти на основі ШІ вже можуть виконувати частину простих завдань із написання коду, через що молодим фахівцям складніше знайти роботу.

На виробництві автоматизовані лінії поступово замінюють частину працівників, зменшуючи потребу в операторах виробництва.

Знижується попит і на телемаркетологів, оскільки люди рідше відповідають на дзвінки з невідомих номерів, а компанії переходять на цифрові канали комунікації.

У роздрібній торгівлі ситуацію змінюють розвиток онлайн-продажів та поширення кас самообслуговування.

Сфера роздрібної торгівлі втрачає актуальність / Фото Unsplash

Також певне скорочення попиту спостерігається у сфері освіти для дорослих, де частину традиційних програм і мовних курсів витісняють онлайн-формати навчання.

Водночас мова не йде про повне зникнення цих професій. Швидше йдеться про скорочення кількості вакансій та зміну вимог до працівників. У таких умовах найбільші шанси на успіх матимуть ті, хто регулярно підвищує кваліфікацію та адаптується до нових тенденцій ринку праці.