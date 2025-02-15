Величезна сонячна станція розміром у 850 футбольних полів викликала занепокоєння у людей

Британська компанія EcoPower Suffolk планує спорудити у місті Саффолку величезну сонячну станцію, розміром у 850 футбольних полів. Проте місцеві мешканці невдоволені.

За задумом ця станція має живити електроенергією 75 000 будинків. Чому люди проти її будівництва – розповідає 24 Канал з посиланням BBC.

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Чому мешканці міста проти спорудження СЕС

Відповідно до задуму, нова станція має бути готова до експлуатації до 2030 року. Площа нової станції становитиме 607 гектарів, тобто 850 футбольних полів. Станція вироблятиме 250 мегаватів енергії.

Через розмір станція буде класифікована як інфраструктурний проект національного значення. Це означає, що для його будівництва потрібно отримати схвалення від Державного секретаря, а не від місцевої влади, що викликає стурбованість останніх.

Рада графства Саффолк раніше ясно виклала свою точку зору про те, що сонячні електростанції в Саффолку не повинні позбавляти наші найякісніші сільськогосподарські угіддя можливості виробляти продукти харчування, і що, загалом, сонячні установки слід встановлювати на дахах будівель, а не в сільській місцевості,

— заявив Річард Раут, член кабінету міністрів Ради графства Саффолк.



Місцева влада проти встановлення СЕС без їхнього погодження / Фото Pexels

Місцева влада очікує комунікацію з боку EcoPower Suffolk не лише з Радою графства Саффолк, а й з місцевими жителями та громадами. Річард Раут наголошує, що найгіршим сценарієм є схвалення проєкту без урахування інтересу місцевих мешканців та стану довкілля.