По замыслу эта станция должна питать электроэнергией 75 000 домов. Почему люди против ее строительства – рассказывает 24 Канал со ссылкой BBC.

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Почему жители города против сооружения СЭС

Согласно замыслу, новая станция должна быть готова к эксплуатации до 2030 года. Площадь новой станции составит 607 гектаров, то есть 850 футбольных полей. Станция будет производить 250 мегаватт энергии.

Из-за размера станция будет классифицирована как инфраструктурный проект национального значения. Это означает, что для его строительства нужно получить одобрение от Государственного секретаря, а не от местных властей, что вызывает обеспокоенность последних.

Совет графства Саффолк ранее ясно изложил свою точку зрения о том, что солнечные электростанции в Саффолке не должны лишать наши самые качественные сельскохозяйственные угодья возможности производить продукты питания, и что, в целом, солнечные установки следует устанавливать на крышах зданий, а не в сельской местности,

- заявил Ричард Раут, член кабинета министров Совета графства Саффолк.



Местные власти против установки СЭС без их согласования / Фото Pexels

Местные власти ожидают коммуникацию со стороны EcoPower Suffolk не только с Советом графства Саффолк, но и с местными жителями и общинами. Ричард Раут отмечает, что худшим сценарием является одобрение проекта без учета интереса местных жителей и состояния окружающей среды.