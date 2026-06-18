У казанах розміром з басейн: як готують стрітфуд, що став туристичною сенсацією
Гастрономічний туризм переживає новий бум, і в топі світових трендів опинився не вишуканий європейський мішлен, а автентичний азійський стрітфуд.
Якщо ще кілька років тому туристи їхали до Ташкента заради історичних пам'яток і східних базарів, то сьогодні у багатьох маршрут починається з іншої локації – ресторану Beshqozon, який перетворився на справжню гастрономічну атракцію.
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Як готують узбецьку зірку соцмереж?
Заклад Beshqozon спеціалізується лише на одній головній страві – узбецькому плову. Проте саме це і зробило його знаменитим.
Тут готують їжу у величезних казанах просто на очах у відвідувачів, а сам процес більше нагадує театральне шоу, ніж звичайне приготування обіду.
Щодня до Beshqozon приходять тисячі людей – як місцевих жителів, так і туристів з усього світу. Багато мандрівників зізнаються, що спеціально додають ресторан до свого маршруту після того, як побачили відео у TikTok, Instagram чи YouTube.
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Трішки про цифри
Особливу увагу привертають гігантські казани, у яких одночасно готують сотні порцій плову. За даними закладу та численних відгуків туристів, в одному такому казані можуть одночасно готувати до 1 тонни плову, чого вистачає на кілька тисяч порцій.
Відвідувачі можуть пройти повз відкриту кухню, поспостерігати за роботою кухарів, зробити фото і лише потім сісти за стіл.
Попри світову популярність, ціни в закладі залишаються доволі демократичними. Стандартна порція фірмового плову коштує близько 50 – 52 тисяч узбецьких сумів, що за теперішнім курсом становить приблизно 150 – 170 гривень. За ці гроші відвідувач отримує щедру порцію традиційного плову з м'ясом, а за бажанням може замовити додаткові інгредієнти чи сет.
Назва Beshqozon перекладається як "п'ять казанів", хоча сьогодні їхня кількість може бути більшою. Саме масштаб, відкритість процесу та автентичність зробили заклад одним із найвідоміших гастрономічних символів Узбекистану.