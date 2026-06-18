Якщо ще кілька років тому туристи їхали до Ташкента заради історичних пам'яток і східних базарів, то сьогодні у багатьох маршрут починається з іншої локації – ресторану Beshqozon, який перетворився на справжню гастрономічну атракцію.

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Як готують узбецьку зірку соцмереж?

Заклад Beshqozon спеціалізується лише на одній головній страві – узбецькому плову. Проте саме це і зробило його знаменитим.

Тут готують їжу у величезних казанах просто на очах у відвідувачів, а сам процес більше нагадує театральне шоу, ніж звичайне приготування обіду.

Щодня до Beshqozon приходять тисячі людей – як місцевих жителів, так і туристів з усього світу. Багато мандрівників зізнаються, що спеціально додають ресторан до свого маршруту після того, як побачили відео у TikTok, Instagram чи YouTube.

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Трішки про цифри

Особливу увагу привертають гігантські казани, у яких одночасно готують сотні порцій плову. За даними закладу та численних відгуків туристів, в одному такому казані можуть одночасно готувати до 1 тонни плову, чого вистачає на кілька тисяч порцій.

Відвідувачі можуть пройти повз відкриту кухню, поспостерігати за роботою кухарів, зробити фото і лише потім сісти за стіл.

Попри світову популярність, ціни в закладі залишаються доволі демократичними. Стандартна порція фірмового плову коштує близько 50 – 52 тисяч узбецьких сумів, що за теперішнім курсом становить приблизно 150 – 170 гривень. За ці гроші відвідувач отримує щедру порцію традиційного плову з м'ясом, а за бажанням може замовити додаткові інгредієнти чи сет.

Вартість знаменитого плову / beshqozon.uz

Назва Beshqozon перекладається як "п'ять казанів", хоча сьогодні їхня кількість може бути більшою. Саме масштаб, відкритість процесу та автентичність зробили заклад одним із найвідоміших гастрономічних символів Узбекистану.