Виглядають як жарт, але їх справді їдять: 5 дивних сендвічів, які існують насправді

Світ знає чимало дивних гастрономічних поєднань, але, виявляється, людська фантазія не має меж, коли йдеться про сендвічі. Попри те, що деякі з них виглядають надто абсурдними, їх дійсно їдять у різних куточках світу.

Банан і майонез

Цей сендвіч є популярним у південних штатах США. Він вважається справжнім "південним делікатесом". Все, що потрібно для його приготування – нарізаний банан, два шматки білого хліба і щедрий шар майонезу.

Проте на смак його описують як "слизьку, липку кашу" зі смаком солоного майонезу та віддаленим відлунням банана.

Сендвіч з бананом і майонезом / Фото JFG Coffee

Арахісове масло і маринований огірок

Цей сендвіч також придумали у США, однак популяризувало його видання New York Times у 2012 році. У газеті його назвали "несподіваним поєднанням, яке не повинно працювати, але працює".

Сам сендвіч складається лише з арахісового масла на білому або пшеничному хлібі з одним великим нарізаним маринований огірком. На диво, на смак він не є жахливим, але смаки не надто добре поєднуються.

Сендвіч з арахісовим маслом та маринований огірком / Фото користувача her0oftheday на Reddit

Арахісове масло і сир чеддер

Для приготування цього сендвічу знадобиться арахісове масло і сир чеддер. Однак на смак він виявився не найприємнішим, адже ці два продукти погано між собою поєднуються.

Сендвіч з арахісовим маслом та сиром чеддер / Фото Taste of Home

Арахісове масло і майонез

Цей сендвіч також придумали на півдні Америки. Подейкують, що Елвіс Преслі обожнював такий варіант із додаванням банана.

Всередині такого сендвіча арахісове масло, яке розмазали на обидві скибки хліба і трохи майонезу посередині.

У виданні зауважили, що на смак він нагадує "грудку липкої, солоної печалі".

Сендвіч з арахісовим маслом і майонезом / Фото Taste of Home

Ананас і майонез

Приготувати такий сендвіч теж не буде проблемою. Потрібен лише консервований ананас, та покласти його між скибками хліба, який попередньо намазаний майонезом.

Однак єдине, що можна відчути на смак – майонез. Так, ананас теж відчувається, проте його перебиває солоний майонез.

Сендвіч з ананасом і майонезом / Фото користувача oxycat__ на Reddit

Як найкраще нарізати сендвічі?

Згідно з оглядом у BBC Science Focus, вважається, що бутерброди краще різати по діагоналі, утворюючи два трикутники, хоча наукових доказів цього небагато. Одна з версій пояснює це тим, що завдяки формі трикутника перші два укуси припадають на кути під кутом 45 градусів.

У такому сендвічі скоринка є лише з одного боку, тож легше дістатися до середини, де зосереджено найбільше начинки. Після того як кути з'їдені, можна зробити ще кілька укусів по діагоналі. У результаті залишається один маленький трикутник із кутом 90 градусів.

Якщо ж розрізати бутерброд навпіл прямокутно, то в кожній половині буде по два кути зі скоринкою.

Ще одна перевага трикутників - їх зручніше тримати і їсти. Зазвичай ніхто не починає з середини розрізаної поверхні, адже тоді майонез чи джем неминуче потрапляють на боки рота.

Починати ж із гострого кута укус буде акуратнішим, а нахил у 45 градусів дозволяє захопити більше начинки. Якщо піти далі, можна навіть розрізати сендвіч на чотири трикутники. Тоді його легко з’їсти за три рівних укуси.

