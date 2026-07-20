Названо найгарніше слово у світі: український "вирій" теж потрапив до престижного рейтингу

У світі обрали найгарніше слово, яке підкорило журі не лише своїм звучанням, а й глибоким змістом. Переможцем стало слово мовою маорі, що означає відповідальність за захист природи та турботу про неї.

Платформа для вивчення мов Babbel оприлюднила рейтинг найгарніших слів світу. Перше місце посіло слово kaitiakitanga (кайтіакітанґа), яке у світогляді маорі означає опіку над довкіллям, його захист і відповідальність за збереження природи для майбутніх поколінь, пише RNZ.

Як обирали найгарніше слово у світі?

До рейтингу увійшли 223 слова із 75 мов світу. Щоб сформувати перелік претендентів, у Babbel проаналізували тисячі обговорень у мовних онлайн-спільнотах, зокрема на Reddit і TikTok. Після цього міжнародне журі, до складу якого увійшли мовознавці, письменники та експерти з культури, визначило переможця.

У компанії пояснили, що kaitiakitanga вирізняється особливим звучанням, глибоким змістом і культурним значенням. Крім того, це слово передає поняття, якому в багатьох мовах світу немає прямого відповідника.

Водночас воно стосується теми, що визначає нашу епоху: відповідального ставлення до довкілля заради майбутніх поколінь. Таким чином, kaitiakitanga демонструє унікальну здатність мови передавати складні цінності й погляди одним словом,

– додали у Babbel.

Слово kaitiakitanga визнали найгарнішим у світі / Фото GettyImages

Під час оцінювання журі враховувало чотири критерії: звучання, значення, рідкісність і культурну актуальність. У Babbel також наголосили, що особливу цінність мають слова з мов національних меншин або тих, що перебувають під загрозою зникнення, адже вони відкривають нові способи сприйняття світу.

До топ-15 рейтингу увійшло й українське слово "вирій" (Iriy). У компанії пояснили його як "міфічне тепле місце, куди, за легендою, на зиму відлітають птахи та переселяються душі".

До переліку найгарніших слів світу також потрапили грецькі Aura та Zephyr, валлійське Hiraeth, японські Ikigai і Kintsugi, Luftmensch мовою їдиш, яґанське Mamihlapinatapai, урду Naz, іспанське Ojalá, фінське Poronkusema, португальське Saudade, зулуське Ubuntu та турецьке Yakamoz.