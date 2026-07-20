Платформа для изучения языков Babbel обнародовала рейтинг самых красивых слов мира. Первое место заняло слово kaitiakitanga (кайтиакитанга), которое в мировоззрении маори означает заботу об окружающей среде, ее защиту и ответственность за сохранение природы для будущих поколений, пишет RNZ.

Как выбирали самое красивое слово в мире?

В рейтинг вошли 223 слова из 75 языков мира. Чтобы составить список претендентов, в Babbel проанализировали тысячи обсуждений в языковых онлайн-сообществах, в частности на Reddit и TikTok. После этого международное жюри, в состав которого вошли лингвисты, писатели и эксперты по культуре, определило победителя.

В компании пояснили, почему "kaitiakitanga" отличается особым звучанием, глубоким смыслом и культурным значением. Кроме того, это слово передает понятие, которому во многих языках мира нет прямого соответствия.

В то же время оно касается темы, определяющей нашу эпоху: ответственного отношения к окружающей среде ради будущих поколений. Таким образом, kaitiakitanga демонстрирует уникальную способность языка передавать сложные ценности и взгляды одним словом,

– добавили в Babbel.

Слово "kaitiakitanga" признали самым красивым в мире / Фото GettyImages

При оценке жюри учитывало четыре критерия: звучание, значение, редкость и культурную актуальность. В Babbel также подчеркнули, что особую ценность представляют слова из языков национальных меньшинств или языков, находящихся под угрозой исчезновения, ведь они открывают новые способы восприятия мира.

В топ-15 рейтинга вошло и украинское слово "вирій" (Iriy). В компании объяснили его как "мифическое теплое место, куда, согласно легенде, на зиму улетают птицы и переселяются души".

В список самых красивых слов мира также вошли греческие Aura и Zephyr, валлийское Hiraeth, японские Ikigai и Kintsugi, Luftmensch на идише, яганское Mamihlapinatapai, урду Naz, испанское Ojalá, финское Poronkusema, португальское Saudade, зулусское Ubuntu и турецкое Yakamoz.