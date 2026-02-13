Не лише "Хатіко": 5 фільмів, які нагадають, що таке справжня дружба

Дружба – це підтримка в найтемніші часи, здатність прийняти іншого з його страхами та слабкостями і готовність залишитися поруч, навіть коли весь світ проти. У світовому кіно є чимало історій, які показують силу такого зв'язку.

Хоч в деяких фільмах дружба може виступати центральним конфліктом, стрічки, де герої зближуються або віддаляються поза межами основної сюжетної лінії, можуть розкривати цю тему не менш глибоко, пише Collider.

"Мій сусід Тоторо"

Режисером стрічки "Мій сусід Тоторо" є співзасновник студії Ghibli Хаяо Міядзакі. Цей мультфільм вважають одним із найвидатніших анімаційних фільмів в історії.

Класична історія розповідає про сестер Мей (Чіка Сакамото) та Сацукі (Норіко Хідака), які разом із батьком переїжджають у новий дім. Їхня мама перебуває в лікарні, тож дівчаткам доводиться адаптуватися до нового оточення й долати відчуття самотності.

Зустріч із магічними створіннями, зокрема велетенським Тоторо, допомагає сестрам зберегти віру в диво та радість дитинства. Поєднання людського світу й природи тут показане особливо зворушливо.

На відміну від деяких інших робіт Ghibli зі складними сюжетами, "Мій сусід Тоторо" – це проста історія про сім'ю, дружбу та гармонію з природою, яка дозволяє повністю зануритися в атмосферу.

"Інопланетянин"

У кіно інопланетян часто зображають вороже налаштованими, проте вони можуть бути й добрими. Одна з найвідоміших робіт Стівена Спілберга – фільм "Інопланетянин" – розповідає про Елліота, Герті, Майкла та їхнього нового друга Е.Т. – мирного прибульця, якого діти переховують від матері.

Через випадковість Е.Т. залишився поза бортом свого корабля. Спершу його бояться, але швидко стає зрозуміло, що це істота, до якої легко прив'язатися. Діти, яких виховує мати-одиначка, знаходять у ньому справжнього друга.

Водночас їм доводиться приховувати його від уряду і допомагати повернутися на корабель неушкодженим. Попри те, що це сімейний фільм, його історія здатна зворушити глядачів будь-якого віку.

"Френсіс Ха"

Після того, як найкраща подруга й сусідка Френсіс вирішує переїхати до свого хлопця, дівчина змушена кочувати з квартири в квартиру. Вона почувається покинутою й розгубленою. Один із найяскравіших моментів – сцена, коли в ресторані її картку відхиляють, і збентежена героїня марно шукає банкомат на вулиці.

Стрічку 2012 року режисер Ноа Баумбах зняв у чорно-білому форматі, що підкреслює самотність героїні. Її сум особливо відчутний, коли вона змушена залишити вечірку, яку щойно назвала найкращою з часів від'їзду Софі.

Френсіс болісно переживає зміни у стосунках із подругою, яка закохалася. Фільм стає щирою й реалістичною одою Нью-Йорку, молодості та дружбі, що проходить випробування часом.

"Тельма і Луїза"

"Тельма і Луїза" – одна з найяскравіших історій про жіночу дружбу та втечу від обмежень. Одна з героїнь застрягла в нещасливому шлюбі, інша – менш наївна офіціантка-одиначка.

Вони – найкращі подруги, чий зв'язок із розвитком подій лише міцнішає. Після трагічного інциденту вони стають утікачками, розуміючи, що суд навряд чи стане на їхній бік.

Попри драматичні моменти, це насамперед дорожній фільм про звільнення й зростання. Тельма поступово перетворюється з наївної й пригніченої жінки на надійну і розумну спільницю. Луїза ж знаходить сили прийняти своє минуле й попрощатися з коханим. Разом вони створюють один із найсильніших дуетів в історії кіно.

"Втеча з Шоушенка"

"Втеча з Шоушенка" – фільм, який часто цитують завдяки його глибокій історії дружби між Енді Дюфреном та Еллісом Бойдом Редом Реддінгом, що розгортається протягом майже двадцяти років ув'язнення.

Енді наполягає на своїй непричетності, тоді як Ред визнає, що він "єдиний винний у Шоушенку". Їхнє знайомство починається з прохання про кувалду, а згодом переростає в міцний зв'язок.

З часом їхня дружба тільки зміцнюється, навіть попри суперечки й розбіжності. Фільм добре показує, як взаємна підтримка може допомогти вистояти у найтемніші часи.

