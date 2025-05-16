Серед них є український хіт: десятка найпопулярніших пісень за всю історію Євробачення
- У топ-250 пісень Євробачення ввійшли українські пісні, котрі в різний час представляли Україну на конкурсі. Зокрема одна з пісень увійшла до десятки кращих;
- Лідерами у рейтингу стали Фінляндія та Швеція.
Євробачення – найбільший пісенний конкурс у світі. І щороку фанати створюють рейтинг пісень за весь час існування конкурсу, більш відомий як ESC TOP 250.
Зазвичай такі рейтинги створюють наприкінці поточного року. Тобто зараз актуальним є рейтинг за 2024 рік. Хто увійшов туди та яка українська пісня є в десятці – розповідає 24 Канал з посиланням на TOP 250.
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Десятка найкращих пісень на Євробаченні
10 – Shum
Десятку найкращих у рейтингу відкриває гурт Go-A, який представив Україну на Євробаченні 2021 у Роттердамі. Український гурт залишається одним із найпопулярншіх серед фанатів конкурсу і з 2021 року не покидає десятку найкращих пісень за всю історію Євробачення.
На конкурсі гурт посів 5-те місце, отримавши 364 бали. За результатами телеголосування Україна поступилася хіба що Італії.
Go-A – Shum: дивіться відео
9 – ZARI
У 2024 році на конкурсі в Мальме Грецію представила співачка Маріна Саті з піснею ZARI, яка з моменту релізу біла серед фаворитів Євробачення. У підсумку вона отримала 126 балів та посіла 11-те місце.
Маріна Сатті – ZARI: дивіться відео
8 – Hold me closer
На Євробаченні 2022 в Турині однією з фавориток була Корнелія Джейкобс зі Швеції, котра представила свою країну з піснею Hold me closer. Співачка отримала 438 балів та фінішувала на 4-му місці.
Корнелія Джейкобс – Hold me closer: дивіться відео
7 – The Code
У 2024 році на конкурсі в Мальме Швейцарію представили Nemo з піснею The Code – поєднанням естрадного та оперного співу і навіть репу. Незвичне поєднання стилів та ефектний номер зробили свою справу – Nemo перемогли і вперше за 36 років Євробачення повернулося до Швейцарії.
Nemo – The Code: дивіться відео
6 – Rim tim tagi dim
Друге місце на конкурсі в Мальмо посів представник Хорватії Baby Lasagna з піснею Rim tim tagi dim. Цікаво, що у своїй країні співак спершу не увійшов до списку фіналістів відбору, а пізніше його запросили на місце учасниці, що відмовилася від участі. А в підсумку Baby Lasagna переміг у голосуванні телеглядачів.
Baby Lasagna – Rim tim tagi dim: дивіться відео
5 – Europapa
Якщо вам здається, що у рейтингу забагато пісень з 2024 року – не дивуйтеся, часто пісні останнього Євробачення посідають високі місця в рейтингу, бо вони "найновіші".
Ще однією піснею з конкурсу у Мальме є Europapa, яку виконав Йост Кляйн. За негідну поведінку співака дискваліфікували, проте фанати продовжують популяризувати цю пісню, а рішення організаторів вважають несправедливим.
Йост Кляйн – Europapa: дивіться відео
4 – SloMo
У 2022 році іспанію на Євробаченні представила співачка Шанель з піснею SloMo. Запальна пісня і неймовірна хореографія запали в душу багатьом фанатам, то ж вперше за майже 30 років Іспанія увійшла до трійки найкращих, отримавши 459 балів.
Шанель – SloMo: дивіться відео
3 – Cha Cha Cha
У 2023 році на українському Євробаченні у Ліверпулі Фінляндію преставив співак Каярія з піснею Cha Cha Cha. Співак вразив глядачів і переміг у телеголосуванні. Сумарно він отримав 526 балів та посів другу сходинку.
Каярія – Cha Cha Cha: дивіться відео
2 – Tatoo
А ось перемогу в Ліверпулі здобула прдставниця Швеції Лорін з піснею Tatoo. Співачка повернулася на конкурс після тріумфу в 2012 році. Вона посіла друге місце у телеголосуванні і здобула абсолютну перемогу в голосуванні журі. Сумарно вона отримала 536 балів.
Лорін – Tatoo: дивіться відео
1 – Euphoria
Фанати конкурсу дуже люблять Лорін, адже дві її переможні пісні очолюють рейтинг найкращих. Кращою із кращих фанати вважають пісню Euphoria, з якою Лорін тріумфувала на Євробаченні в Баку в 2012 році.
Лорін – Euphoria: дивіться відео
У рейтингу 250 найкращих хітів Євробачення є ще кілька українських пісень:
- на 14 місці Teresa&Maria, з якою alona alona & Jerry Heil посіли 3-тє місце на конкурсі в 2024 році;
- на 19 місці – "1944", з якою Джамала перемогла у 2016 році на конкурсі в Стокгольмі;
- на 58 місці – Dansing Lasha Tumbai, з якою Вєрка Сердючка здобула "срібло" у 2007 році в Гельсінках;
- на 79 місці – "Стефанія" з якою Kalush Orchestra перемогли у 2022 році в Турині;
- на 113 місці – "Дикі танці", з якими Руслана тріумфувала у 2004 році в Стамбулі;
- на 208 місці – "Соловей" з якою Go-A мали представляти Україну в 2020 році, але конкурс скасували;
- на 218 місці – Under the ladder, з якою MELOVIN посів 17-те місце на Євробаченні у Лісабоні;
- на 233 місці – Shady Lady, з якою "срібло" на конкурсі в 2008 році здобула зрадниця Ані Лорак.