Серед них є український хіт: десятка найпопулярніших пісень за всю історію Євробачення

Євробачення – найбільший пісенний конкурс у світі. І щороку фанати створюють рейтинг пісень за весь час існування конкурсу, більш відомий як ESC TOP 250.

Зазвичай такі рейтинги створюють наприкінці поточного року. Тобто зараз актуальним є рейтинг за 2024 рік. Хто увійшов туди та яка українська пісня є в десятці – розповідає 24 Канал з посиланням на TOP 250.

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Десятка найкращих пісень на Євробаченні

10 – Shum

Десятку найкращих у рейтингу відкриває гурт Go-A, який представив Україну на Євробаченні 2021 у Роттердамі. Український гурт залишається одним із найпопулярншіх серед фанатів конкурсу і з 2021 року не покидає десятку найкращих пісень за всю історію Євробачення.

На конкурсі гурт посів 5-те місце, отримавши 364 бали. За результатами телеголосування Україна поступилася хіба що Італії.

Go-A – Shum: дивіться відео

9 – ZARI

У 2024 році на конкурсі в Мальме Грецію представила співачка Маріна Саті з піснею ZARI, яка з моменту релізу біла серед фаворитів Євробачення. У підсумку вона отримала 126 балів та посіла 11-те місце.

Маріна Сатті – ZARI: дивіться відео

8 – Hold me closer

На Євробаченні 2022 в Турині однією з фавориток була Корнелія Джейкобс зі Швеції, котра представила свою країну з піснею Hold me closer. Співачка отримала 438 балів та фінішувала на 4-му місці.

Корнелія Джейкобс – Hold me closer: дивіться відео

7 – The Code

У 2024 році на конкурсі в Мальме Швейцарію представили Nemo з піснею The Code – поєднанням естрадного та оперного співу і навіть репу. Незвичне поєднання стилів та ефектний номер зробили свою справу – Nemo перемогли і вперше за 36 років Євробачення повернулося до Швейцарії.

Nemo – The Code: дивіться відео

6 – Rim tim tagi dim

Друге місце на конкурсі в Мальмо посів представник Хорватії Baby Lasagna з піснею Rim tim tagi dim. Цікаво, що у своїй країні співак спершу не увійшов до списку фіналістів відбору, а пізніше його запросили на місце учасниці, що відмовилася від участі. А в підсумку Baby Lasagna переміг у голосуванні телеглядачів.

Baby Lasagna – Rim tim tagi dim: дивіться відео

5 – Europapa

Якщо вам здається, що у рейтингу забагато пісень з 2024 року – не дивуйтеся, часто пісні останнього Євробачення посідають високі місця в рейтингу, бо вони "найновіші".

Ще однією піснею з конкурсу у Мальме є Europapa, яку виконав Йост Кляйн. За негідну поведінку співака дискваліфікували, проте фанати продовжують популяризувати цю пісню, а рішення організаторів вважають несправедливим.

Йост Кляйн – Europapa: дивіться відео

4 – SloMo

У 2022 році іспанію на Євробаченні представила співачка Шанель з піснею SloMo. Запальна пісня і неймовірна хореографія запали в душу багатьом фанатам, то ж вперше за майже 30 років Іспанія увійшла до трійки найкращих, отримавши 459 балів.

Шанель – SloMo: дивіться відео

3 – Cha Cha Cha

У 2023 році на українському Євробаченні у Ліверпулі Фінляндію преставив співак Каярія з піснею Cha Cha Cha. Співак вразив глядачів і переміг у телеголосуванні. Сумарно він отримав 526 балів та посів другу сходинку.

Каярія – Cha Cha Cha: дивіться відео

2 – Tatoo

А ось перемогу в Ліверпулі здобула прдставниця Швеції Лорін з піснею Tatoo. Співачка повернулася на конкурс після тріумфу в 2012 році. Вона посіла друге місце у телеголосуванні і здобула абсолютну перемогу в голосуванні журі. Сумарно вона отримала 536 балів.

Лорін – Tatoo: дивіться відео

1 – Euphoria

Фанати конкурсу дуже люблять Лорін, адже дві її переможні пісні очолюють рейтинг найкращих. Кращою із кращих фанати вважають пісню Euphoria, з якою Лорін тріумфувала на Євробаченні в Баку в 2012 році.

Лорін – Euphoria: дивіться відео

У рейтингу 250 найкращих хітів Євробачення є ще кілька українських пісень: