Усе через вимоги Європейської мовної спілки. 24 Канал розповідає, чому США досі не брали участь у Євробаченні.

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Чому ми досі не бачили представників США на Євробаченні

Може здаватися, що США не беруть участь у Євробаченні, адже країна не є частиною Європи. Однак на пісенному конкурсі можна побачити представників Австралії, Ізраїлю чи навіть Марокко.

Насправді ключ до участі в міжнародному пісенному конкурсі – не географія, а членство в Європейській мовній спілці (EBU). Саме ця організація організовує шоу, і лише її активні або асоційовані члени мають право подавати заявки.

Участь у Євробаченні можуть брати члени EBU / Фото Eurovision

Так, наприклад, Австралійська телерадіокомпанія SBS, хоча й базується на іншому континенті, є асоційованим членом EBU, що дозволило країні дебютувати на Євробаченні у 2015 році.

А от у США такого мовника немає – принаймні поки що. Додамо, що у 2022 році американці спробували створити власний аналог Євробачення – American Song Contest, де змагалися представники всіх 50 штатів. Однак шоу виявилося провальним і не отримало продовження.

Цікаво, що китайські мовники теж виявляли інтерес до участі у конкурсі, але EBU офіційно відмовила Китаю у 2016 році, навіть у статусі гостя.