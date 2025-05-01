І таких країн чимало. Хто з цьогорічних країн-учасниць Євробачення ніколи не перемагав на конкурсі – розповідає 24 Канал.

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Хто не перемагав на Євробаченні

Такі країни як Угорщина, Румунія, Молдова, Боснія та Герцеговина, Болгарія, Північна Македонія, Андорра, Словаччина та Білорусь цього року на Євробаченні участі не беруть. Найближчою серед них до перемоги була Болгарія, котра на Євробаченні в Києві у 2017 році посіла 2-ге місце. Румунія, Молдова і Боснія та Герцеговина теж були у трійці лідерів та здобували бронзу на конкурсі.

Серед цьогорічних країн учасників ситуація наступна:

Австралія дебютувала на конкурсі 10 років тому і ще ні разу не перемагала. Найкращий результат – "срібло" у 2016 році, коли перемогла Джамала;

Сан-Марино на Євробаченні з 2008 року, проте найкращим результатом є 19-те місце у фіналі в 2019 році;

Чорногорія почала виступати на Євробаченні 18 років тому. Найкращим результатом країни є 13-те місце у фіналі;

Грузія також на конкурсі з 2007 року як і Чорногорія, проте найкращим результатом країни є 9-та сходинка.

Чехія теж дебютувала у 2007 році і з того часу 1 раз була в десятці найкращих – 6-те місце у 2018 році.

Вірменія на Євробаченні уже 19 років, проте найкращим результатом країни є 4-те місце у 2008 та 2014 роках.

Та є країни, які чекають на перемогу уже понад 20 років.

Албанія вперше виступила на Євробаченні у 2004 році, коли Руслана запалювала головну сцену Європи "Дикими танцями". З того часу найкращим результатом країни є 5-те місце у 2012 році, проте цього року фанати конкурсу прогнозують, що країна поб'є свій рекорд завдяки дуету Shkodra Elektronike.

Представники Албанії на Євробаченні 2025: дивіться відео

Польща вперше виступила на Євробаченні у 1994 році і тоді ж здобула свій найкращий результат на конкурсі – 2-ге місце. Цього ж року країну представить Юстина Стечковська, яка виступала на Євробаченні 1995 і через 30 років повертається на головну музичну сцену Європи.

Представниця Польщі на Євробаченні 2025: дивіться відео

Також у 1994 році дебютувала і Литва. За 31 рік найкращим результатом країни є 6-те місце у 2006 році. Цього року змінити ситуацію намагатиметься гурт Katarsis.

Представники Литви на Євробаченні 2025: дивіться відео

32 роки на перемогу на конкурсі чекають Хорватія та Словенія. Найкращим результатом Словенії є 7-ме місце у 1995 та 2001 роках. Хорватія ж була за крок до перемоги у 2024 році та виграла телеголосування, однак у підсумку – "срібло".

Проте цікаво, що столиця Хорватії уже приймала Євробачення. У 1990 році конкурс відувався у Загребі після перемоги Югославії.

Хто чекає на перемогу найдовше

Ісландія на Євробаченні уже 39 років і за цей час виступила 35 разів, проте найкращим результатом країни залишається 2-гі місця у 1999 та 2009 роках.

Мальта також виступала на конкурсі 35 разів, хоча дебютувала на Євробаченні 54 роки тому – у 1971 році. Найкращий результат країни – 2-гі місця у 2002 та 2005 роках.

Кіпр дебютував 44 роки тому і представники країни виступали 39 разів, проте найкращим результатом для країни залишається "срібло" у 2018 році.

Цікаво, що Україна свою першу перемогу на конкурсі здобула через рік після дебюту. Цей рекорд побила Сербія, котра перемогла в рік дебюту в 2007 році.