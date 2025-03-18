І мама відомої екоактивістки Малена Ернман також була учасницею Євробачення й представляла на конкурсі Швецію. Як вона виступила і яке місце посіла – розповідає 24 Канал.

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Як виступала Малена Ернман

У 2009 році оперна співачка Малена Ернман стала учасницею шведського національного відбору на Євробачення, відомого як Melodifestivalen з піснею "La Voix". Вона перемогла у фіналі й отримала право представити Швецію на конкурсі. Того року Євробачення відбувалося в Москві – столиці країни-терориста.

Малена Ернман виступила у першому півфіналі конкурсу і посіла там 4-те місце. Однак у фіналі вона отримала лише 33 бали та посіла 21-ше місце. Україна того року не віддала жодного балу Швеції.

Малена Ернман – "La Voix": дивіться відео

У 2009 році на Євробаченні перемогла Норвегія, яку представив Олександр Рибак з піснею "Fairytaile". Євробачення 2009 було першим і поки останнім конкурсом, який проходив у Росії. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Європейська мовна спілка, котра є організатором конкурсу, виключила зі свого складу Росію і, відповідно, з Євробачення.