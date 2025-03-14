Станом на 14 березня відомі імена 36 учасників Євробачення 2025. Щонайменше 5 з них дуже схожі на українських співаків, пише 24 Канал з посиланням на блог Scandarry.

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На кого схожі учасники Євробачення

Сербію на цьогорічному Євробачення представить виконавець Princ з піснею "Mila" ("Мила"). Його порівнюють з Олегом Винником – через потужні вокальні далі та схожість в зовнішності.

Princ – "Mila": дивіться відео

Німеччину на конкурсі представить дует Abor & Tynna і вперше за 18 років країну представить німецькомовна пісня. У солістки дуету Аттіли знайшли схожість з українською співачкою Настею Каменських.

Abor & Tynna – "Baller": дивіться відео

Ізраїль на цьогорічному конкурсі в Базелі представить Юваль Рафаель. Вона була однією з 12 людей, котрі вижили після нападу ХАМАС на фестиваль у Реїмі 7 жовтня 2023 року. У січні цього року дівчина перемогла на місцевому талант-шоу й отримала право представити свою країну на конкурсі. Цікаво, що її порівнюють зі Златою Огнєвіч.

Юваль Рафаель – "New day will rise": дивіться відео

У 1995 році Юстина Стечковська представляла Польщу на Євробаченні в Ірландії, але посіла лише 18-те місце. Через 30 років артистка повертається на конкурс і є однією з фавориток у фанатів конкурсу. Не лише через зовнішність, але й через енергію на сцені, польську співачку порівнюють з Русланою Лижичко, котра "Дикими танцями" запалила на Євробаченні 2004.

Юстина Стечковська – "Gaja": дивіться відео

Від Ісландії на Євробачення їде дует братів-близнюків Væb, то ж очікувано їх порівнюють з учасниками "Фабрики зірок" – братами Борисенками.

Væb – "Roa": дивіться відео

Звісно, це лише жарти, які добряче піднімають настрій і самим фанатам Євробачення і людям, які не надто цікавляться конкурсом, проте час від часу за ним стежать.