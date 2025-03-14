По состоянию на 14 марта известны имена 36 участников Евровидения 2025. По меньшей мере 5 из них очень похожи на украинских певцов, пишет 24 Канал со ссылкой на блог Scandarry.

Интересно Украина задала тренд: на Евровидении 2025 прозвучит рекордное количество песен на родных языках

На кого похожи участники Евровидения

Сербию на нынешнем Евровидении представит исполнитель Princ с песней "Mila" ("Мила"). Его сравнивают с Олегом Винником – из-за мощных вокальных данных и сходства во внешности.

Princ – "Mila": смотрите видео

Германию на конкурсе представит дуэт Abor & Tynna и впервые за 18 лет страну представит немецкоязычная песня. У солистки дуэта Аттилы нашли сходство с украинской певицей Настей Каменских.

Abor & Tynna – "Baller": смотрите видео

Израиль на нынешнем конкурсе в Базеле представит Юваль Рафаэль. Она была одной из 12 человек, выживших после нападения ХАМАС на фестиваль в Реиме 7 октября 2023 года. В январе этого года девушка победила на местном талант-шоу и получила право представить свою страну на конкурсе. Интересно, что ее сравнивают со Златой Огневич.

Юваль Рафаэль – "New day will rise": смотрите видео

В 1995 году Юстина Стечковская представляла Польшу на Евровидении в Ирландии, но заняла лишь 18-е место. Через 30 лет артистка возвращается на конкурс и является одной из фавориток у фанатов конкурса. Не только из-за внешности, но и из-за энергии на сцене, польскую певицу сравнивают с Русланой Лыжичко, которая "Дикими танцами" зажгла на Евровидении 2004.

Юстина Стечковская – "Gaja": смотрите видео

От Исландии на Евровидение едет дуэт братьев-близнецов Væb, поэтому ожидаемо их сравнивают с участниками "Фабрики звезд" – братьями Борисенко.

Væb – "Roa": смотрите видео

Конечно, это только шутки, которые хорошо поднимают настроение и самим фанатам Евровидения и людям, которые не слишком интересуются конкурсом, однако время от времени за ним следят.