Тунель просто всередині гори: як працює найменший метрополітен у світі та скільки там станцій

У світі існує чимало цікавих станцій метро, які не тільки допомагають розвантажити дороги, а й зберігають цікаві історії. Є цілі метрополітени, які викликають інтерес.

Наприклад, найменша підземна система транспорту називається "Кармеліт" і розташована вона в Ізраїлі. Про це пише Вікіпедія.

Що відомо про це?

Найменший метрополітен розташований у місті Хайфа у Ізраїлі. Він налічує зовсім небагато станцій, а точніше 6. Крім цього, тут також всього 1 лінія, яка простягається на 2 кілометри.

Метрополітен був відкритий у 1959 році. Назва походить від гори Кармель, в якій і прокладено тунель. Фактично, ця система підземного транспорту сполучає верхню та нижню частину міста. Перепад між висотами становить 268 метрів.



Станція метро у "Кармеліті" / Фото Вікіпедії

Управління потягами повністю комп'ютеризоване. Вони обов'язково зупиняються на кожній станції.

Цікаво! Щодня "Кармеліт" перевозить 2 тисячі пасажирів. Це порівняно небагато, проте варто враховувати, що цей метрополітен загалом не розрахований на значну кількість пасажирів.

Під час конфліктів, які спалахували між Ізраїлем та іншими учасниками, станції використовувались як бомбосховища.

Який метрополітен вважається найбільшим?

На противагу найменшому метрополітену існує найбільший. Мовиться про систему підземного транспорту Нью-Йорка, яка налічує 472 станції, пише Вікіпедія.

Станції цього метрополітену стратегічно розташовані в районах Манхеттен, Бруклін, Квінз і Бронкс. Примітно, що приблизно 40% залізничних колій є надземними, тоді як решта 60% проходять під землею. Система має вражаючий трафік: щодня реєструється приблизно 5 076 000 поїздок на метро.

У нью-йоркському метрополітені різниця між "лінією" і "маршрутом" є суттєвою. Маршрути зазнавали численних змін у зв'язку з введенням нових сполучних ділянок між різними лініями.

Яка підземка є найстарішою у світі?