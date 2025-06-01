Яка українська пісня є найпопулярнішою у 2025 році й до чого тут російський літак

Українська музика постійно поповнюється новими хітами від нових або ж уже знаних артистів. Та деякі треки набувають особливої популярності.

Станом на 20 червня одна українська пісня очолила усі вітчизняні чарти та, навіть, набирає обертів у закордонних чартах. Що це за пісня – розповідає 24 Канал.

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Яка українська пісня найпопулярніша зараз

Станом на сьогодні українські чарти Spotify, Apple Music та YouTube Music очолює пісня "Смарагдове небо" від співака DREVO. Цікаво, що реліз треку відбувся лише місяць тому.

"Смарагдове небо": дивіться відео

Ба більше, 12 червня композиція увійшла в чарт рок-пісень додатку для пошуку треків Shazam та стартувала з 10-го місця, зараз же пісня на 38-й сходинці чарту.

Популярності треку посприяли не лише соціальні мережі артиста і його прихильників, але й Повітряні сили ЗСУ. Річ у тім, що 7 червня українська авіація успішно збила російський винищувач Су-35 на Курському напрямку. Потім відео з палаючим літаком опублікували саме під пісню "Смарагдове небо".

Знищений російський Су-35: дивіться відео

За підсумками першого півріччя 2025 року, найпопулярнішою українською піснею року є саме хіт "Смарагдове небо".