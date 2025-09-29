Відео від корейського освітнього бренду Pinkfong, випущене 17 червня 2016 року, стало найпопулярнішим відео в історії YouTube. Воно вже зібрало понад 16 мільярдів переглядів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Indian Express.

Яке відео є найпопулярнішим в історії YouTube?

17 червня 2016 року корейський освітній бренд Pinkfong випустив відео "Baby Shark Dance", яке згодом стало найпопулярнішим в історії YouTube.

"Baby Shark Dance": дивіться відео

Сьогодні воно налічує понад 16 мільярдів переглядів і стало першим роликом на платформі, що подолав позначку в 10 мільярдів.

Друге місце утримує іспаномовний хіт 2017 року "Despacito" Луїса Фонсі з Daddy Yankee, який має 8,8 мільярда переглядів і залишається другим за популярністю відео на YouTube станом на 2025 рік.

Яке найпопулярніше україномовне відео на YouTube?

Найбільше переглядів в україномовному сегменті YouTube зібрала пісня "Плакала" гурту KAZKA. Кліп, що вийшов 25 вересня 2018 року, зібрав 6 мільйонів переглядів лише за три тижні, а нині має вже понад 480 мільйонів.

KAZKA – "Плакала": дивіться відео

Композиція "Плакала" увійшов до дебютного альбому гурту "Карма". Його аудіоверсія на YouTube менш ніж за кілька місяців здобула понад 70 мільйонів прослуховувань і стала абсолютним рекордсменом серед пісень українською мовою.

