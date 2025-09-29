Его просмотрели более 16 миллиардов раз: какое видео является самым популярным на YouTube
- Видео от Pinkfong является самым популярным на YouTube с более 16 миллиардами просмотров.
- Оно стало первым роликом на платформе, преодолевшим отметку в 10 миллиардов просмотров.
Видео от корейского образовательного бренда Pinkfong, выпущенное 17 июня 2016 года, стало самым популярным видео в истории YouTube. Оно уже собрало более 16 миллиардов просмотров.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Indian Express.
Какое видео является самым популярным в истории YouTube?
"Baby Shark Dance": смотрите видео
Сегодня оно насчитывает более 16 миллиардов просмотров и стало первым роликом на платформе, преодолевшим отметку в 10 миллиардов.
Второе место удерживает испаноязычный хит 2017 года "Despacito" Луиса Фонси с Daddy Yankee, который имеет 8,8 миллиарда просмотров и остается вторым по популярности видео на YouTube по состоянию на 2025 год.
Какое самое популярное украиноязычное видео на YouTube?
Больше всего просмотров в украиноязычном сегменте YouTube собрала песня "Плакала" группы KAZKA. Клип, вышедший 25 сентября 2018, собрал 6 миллионов просмотров всего за три недели, а сейчас имеет уже более 480 миллионов.
KAZKA – "Плакала": смотрите видео
Композиция "Плакала" вошла в дебютный альбом группы "Карма". Его аудиоверсия на YouTube менее чем за несколько месяцев получила более 70 миллионов прослушиваний и стала абсолютным рекордсменом среди песен на украинском языке.
Как компания Roshen вляпалась в скандал из-за песни?
- В 2012 году компания Roshen оказалась в центре скандала из-за рекламного ролика с неудачным музыкальным сопровождением. В рекламе шоколада показывали влюбленную пару, а фоном звучала песня Comfortable place исполнителя Рассела Симинса.
- Мелодия звучала нежно и романтично, однако текст композиции оказался далеким от этой атмосферы, ведь в ней пелось о насилии над женщиной. Поэтому Roshen обвинили в пропаганде насилия.
- Тогдашний директор по развитию Roshen Евгений Вовчановский объяснил, что в компании ориентировались исключительно на звучание музыки и не имела целью пропагандировать насилие. В результате рекламу пришлось изменить, где песню заменили на ее инструментальную версию.