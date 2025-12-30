Від "Я в Польщі" до "Донт пуш зе хорсес": меми, які найбільше веселили українців у 2025 році

2025 рік став роком викликів для українців, проте ми реагували на них з певним гумором. У 2025 році з'явилось багато нових мемів, які відображали нашу дійсність.

Ніколи не знаєш, що стане мемом завтра, адже тематика, герої та самі жарти дуже відрізняються. 24 Канал розповідає про найцікавіші меми за 2025 рік.

Nothing beats a Jet2 Holiday

Одним із найпопулярніших мемів 2025 року стала реклама лоукостера Jet2, котра з'явилася ще у грудні 2022 року. Проте цього року під звук цієї реклами у тіктоці з'явилося вже понад 2 мільйони відео.

Компанія мала б тішитись такому повороту подій, адже це могло принести їй популярність, проте сталось навпаки. Під цей звук люди часто ділились відео із відпочинку, який не виправдав очікувань.

"Я у Польщі"

У 2025 році відбулись зміни до законодавства про перетин кордону: тепер чоловіки до 22 років можуть це робити. Один із них спричинив справжній фурор у мережі, а відео, яке він зняв про перетин кордону, стало вірусним.

Мережею ширились обговорення цього, з'являлись різні версії цього мему. Українські військові також відреагували на нього та навіть створили власну версію: "Я на Донбасі".

"Don't push the horses"

Український боксер Олександр Усик та його знання англійської стали мемом у 2025 році. Він відповідав на пресконференції перед боєм та хотів попросити журналістів "притримати коней", проте не врахував, що такої конструкції немає в англійській мові.

Іноземці його не зрозуміли, а українці швидко підхопили це та створили просто неймовірну кількість мемів у рекордно короткий час.

Як жартували українці / скриншоти 24 Каналу

На цьому хвиля мемів не скінчилась і користувачі переклали інші українські вислови англійською.



У мережі пішли далі, жартуючи з висловів Олександра Усика / Фото Tribuna

Меми із "Холостяка"

Новий "Холостяк" став справжньою зіркою мережі. Зірковим нареченим виявився Тарас Цимбалюк, який теж запам'ятався користувачам різноманіттям своїх реакцій у спектрі від "Прикольно" до "Ого".

Учасниці також були дуже різними та всіляко намагались привернути до себе увагу. Найкраще це вдалося дівчинці, яка виїхала на лімузині на вечірку та учасниці у рожевому капелюшку.

Меми із дівчиною на лімузині / Скриншоти 24 Каналу

Одна з учасниць проєкту – волонтерка, етнологиня і засновниця бренду традиційних прикрас Віта Зварич. Під час знайомства вона сказала, що "по паспорту вона Вікторія, але Вікторій багато, а Віточка одна". Це запустило тренд у мережі.

Як жартували користувачі / Скриншоти 24 Каналу

Чи цікавить українців пітьма?

Меми відображають нашу дійсність та допомагають підтримувати моральний дух у часи, коли це найважче зробити. Україна постійно страждає від ворожих обстрілів та енергетичної кризи, яку спровокували руйнування. Однак навіть у такий час ми знаходимо над чим посміятись.

Меми про відключення світла / Скриншоти 24 Каналу

І це лише дещиця того, з чого сміялись українці у 2025 році. Ми на кожну ситуацію можемо знайти або зробити відповідний мем. Розберемо на цитати політиків і знаменитостей, а також наробимо десятки фотожаб. І ми вже очікуємо на 2026 рік, щоб пожартувати про торішній хліб та наробити мемів з новорічного звернення президента!