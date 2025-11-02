Ці хіти досі слухають мільйони: 5 найпопулярніших пісень 20 століття
- Серед найпопулярніших пісень 20 століття виділяються хіти Queen, Oasis та Journey.
- Пісні Queen займають три з п'яти позицій у списку найпопулярніших, демонструючи їхній значний вплив на музичну культуру.
Музика 20 століття подарувала світу безліч безсмертних хітів. Попри те, що з моменту їх виходу минуло кілька десятиліть, ці пісні продовжують звучати у плейлистах мільйонів людей у всьому світі.
"Bohemian Rhapsody" – Queen
Епічна шестихвилинна композиція від легендарних Queen, що поєднує оперу, рок і баладу, стала справжнім феноменом. Пісня неодноразово очолювала музичні чарти та отримала друге життя після виходу фільму Bohemian Rhapsody у 2018 році.
Queen – "Bohemian Rhapsody": дивіться відео
"Wonderwall" – Oasis
Це хіт, який знає навіть той, хто ніколи не був фанатом Oasis. Ліричний трек Ноела Галлагера став візитівкою гурту і досі входить до списку найпопулярніших пісень.
Oasis – "Wonderwall": дивіться відео
"Don't Stop Me Now" – Queen
Ще один безсмертний хіт Queen, але цього разу більш енергійний і позитивний. Пісня, сповнена драйву й оптимізму. Вона також часто з'являється у фільмах і рекламі сьогодні.
Queen – "Don't Stop Me Now": дивіться відео
"Don't Stop Believin'" – Journey
Цю пісню можна назвати справжнім символом 80-х, що пережив вже кілька поколінь. Потужний вокал і надихаючий текст зробили цю композицію культовою. Пісня знову стала хітом після появи у фіналі серіалу The Sopranos.
Journey – Don't Stop Believin': дивіться відео
"Another One Bites The Dust" – Queen
Дивовижно, але замикає п'ятірку лідерів ще одна пісня Queen. Another One Bites The Dust є однією з найуспішніших у кар'єрі гурту. Багато хто може впізнати цю пісню з перших секунд, адже вона має басову лінію, яка просто в'їдається у пам'ять.
Queen – "Another One Bites the Dust": дивіться відео
Яка пісня є найпопулярнішою в історії Spotify?
Пісня "Blinding Lights" виконавця The Weeknd встановила історичний рекорд. Spotify у своєму Instagram повідомив, що трек став першим у світі, який перевищив 5 мільярдів прослуховувань на платформі.
The Weeknd – "Blinding Lights": дивіться відео
Композиція вийшла ще у листопаді 2019 року як частина альбому After Hours. Вона утримувала перше місце у чарті Billboard Hot 100 протягом чотирьох тижнів і стала першою піснею, що понад рік залишалася в топ-10.
Зауважимо, що у січні 2024 року трек першим перетнув позначку в 4 мільярди прослуховувань на Spotify.
Чому пісня "Don't Stop Believin'" вважається найпопулярнішою у світі?
Журнал Forbes назвав найпопулярнішу пісню за всю історію музики. Нею стала легендарна композиція "Don't Stop Believin'" американського рок-гурту Journey, випущена ще у 1981 році.
Як повідомляє Асоціація звукозаписної індустрії Америки, трек здобув 18 платинових сертифікатів у США. Це дозволило йому стати найуспішнішою піснею всіх часів.
У Forbes зазначають, що в американській поп-культурі існує небагато композицій, які стали настільки впізнаваними, що їх чув практично кожен. У виданні вважають, що "Don't Stop Believin'" став одним з найкращих таких прикладів.