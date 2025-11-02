Эти хиты до сих пор слушают миллионы: 5 самых популярных песен 20 века

Музыка 20 века подарила миру множество бессмертных хитов. Несмотря на то, что с момента их выхода прошло несколько десятилетий, эти песни продолжают звучать в плейлистах миллионов людей по всему миру.

"Bohemian Rhapsody" – Queen

Эпическая шестиминутная композиция от легендарных Queen, сочетающая оперу, рок и балладу, стала настоящим феноменом. Песня неоднократно возглавляла музыкальные чарты и получила вторую жизнь после выхода фильма Bohemian Rhapsody в 2018 году.

"Wonderwall" – Oasis

Это хит, который знает даже тот, кто никогда не был фанатом Oasis. Лирический трек Ноэла Галлагера стал визитной карточкой группы и до сих пор входит в список самых популярных песен.

"Don't Stop Me Now" – Queen

Еще один бессмертный хит Queen, но на этот раз более энергичный и позитивный. Песня, полна драйва и оптимизма. Она также часто появляется в фильмах и рекламе сегодня.

"Don't Stop Believin'" – Journey

Эту песню можно назвать настоящим символом 80-х, пережившим уже несколько поколений. Мощный вокал и вдохновляющий текст сделали эту композицию культовой. Песня снова стала хитом после появления в финале сериала The Sopranos.

"Another One Bites The Dust" – Queen

Удивительно, но замыкает пятерку лидеров еще одна песня Queen. Another One Bites The Dust является одной из самых успешных в карьере группы. Многие могут узнать эту песню с первых секунд, ведь она имеет басовую линию, которая просто въедается в память.

Какая песня является самой популярной в истории Spotify?

Песня "Blinding Lights" исполнителя The Weeknd установила исторический рекорд. Spotify в своем Instagram сообщил, что трек стал первым в мире, который превысил 5 миллиардов прослушиваний на платформе.

Композиция вышла еще в ноябре 2019 года как часть альбома After Hours. Она удерживала первое место в чарте Billboard Hot 100 в течение четырех недель и стала первой песней, что более года оставалась в топ-10.

Заметим, что в январе 2024 года трек первым пересек отметку в 4 миллиарда прослушиваний на Spotify.

