Ви точно його пам’ятаєте: який фільм став найпопулярнішим у 1998 році

Фільм режисера Майкла Бея з Брюсом Віллісом у головній ролі став найпопулярнішим у 1998 році. Він зміг зібрати понад 553 мільйони доларів у світовому прокаті.

Цікаво, що стрічка навіть зміг обійти фільм "Врятувати рядового Раяна", який також вийшла у 1998 році та здобув п'ять премій "Оскар". Однак головним хітом того року став "Армагедон", передає 24 Канал.

Дивіться також Її досі знає кожен: якою була найпопулярніша українська пісня у 2005 році

Який фільм підкорив кінопрокат у 1998 році?

У 1998 році світовий кінопрокат підкорила стрічка режисера Майкла Бея з Брюсом Віллісом у головній ролі "Армагедон".

Фільм зібрав понад 553 мільйони доларів, ставши абсолютним лідером касових зборів.

"Армагедон": дивіться трейлер

Зауважимо, що на другій сходинці опинився культовий фільм "Врятувати рядового Раяна" Стівена Спілберга, який зібрав у світовому прокаті майже 482 мільйони доларів і отримав п’ять премій "Оскар". Трійку лідерів замкнув фільм "Ґодзілла".

Цікаво, що на початку 1998 року в прокаті продовжував домінувати "Титанік", однак в рейтингу він не враховувався, адже вийшов ще у грудні 1997 року.

Про що розповідає фільм "Армагедон"?

Фільм "Армагеддон" розповідає про смертельну загрозу з космосу. До Землі наближається астероїд розміром із Техас і щоб запобігти катастрофі, NASA залучає команду буровиків на чолі з Гаррі Стемпером.

Вони проходять прискорену підготовку, вирушають у космос і стикаються з низкою небезпек. Їхнє головне завдання – вирушити в космос, пробурити астероїд і підірвати його зсередини.

У фіналі герої змушені робити важкий вибір, ризикуючи власним життям заради порятунку людства.

До слова, мало хто знає, але "Маска" спершу мав бути фільмом жахів. Однак сюжет повністю переписали після появи Джима Керрі.