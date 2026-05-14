Його показали у 148 країнах: який український фільм став найкасовішим
- Анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" став найкасовішим українським фільмом.
- Успіх фільму підтримувався масштабною ліцензійною кампанією та колабораціями із десятками українських брендів, що забезпечило широку популярність "Всесвіту Мавки".
Анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" став найкасовішим українським фільмом часів Незалежності. Стрічка не лише встановила рекорд за касовими зборами та кількістю проданих квитків, а й перевершила у вітчизняному прокаті популярні анімаційні хіти від Disney, Pixar та Illumination Entertainment.
Про те, наскільки успішним став мультфільм "Мавка. Лісова пісня", розповіли у пресслужбі стрічки.
Який найуспішніший український фільм за касовими зборами?
Мультфільм "Мавка. Лісова пісня" став першим українським анімаційним проєктом, який вийшов у настільки масштабний міжнародний прокат. Його показали у 148 країнах світу, а загальні касові збори перевищили 20 мільйонів доларів. Крім того, стрічку дублювали 32 мовами.
Успіх фільму був помітний і за кордоном. У Франції "Мавка. Лісова пісня" очолила рейтинг прем'єр за результатами першого дня прокату та увійшла до п'ятірки найкасовіших стрічок тижня.
В Італії український мультфільм став п'ятим найкасовішим анімаційним релізом 2023 року, а в Португалії – одним із найуспішніших незалежних анімаційних дебютів року.
Завдяки міжнародному успіху "Мавка. Лісова пісня" увійшла до числа найуспішніших незалежних анімаційних проєктів 2023 року та стала найкасовішим українським фільмом в історії сучасного українського кіно.
Чому "Мавка. Лісова пісня" стала настільки успішною?
Одним із головних інструментів популяризації "Всесвіту Мавки" в Україні стала масштабна ліцензійна кампанія за участі десятків українських брендів. Частину колаборацій запустили ще під час виробництва та постпродакшену стрічки, завдяки чому бренд "Мавки" тривалий час залишався у центрі уваги аудиторії.
Загалом "Всесвіт Мавки" налічував понад 30 колаборацій і більш як 350 найменувань продукції у різних категоріях: ювелірні вироби, снеки, б'юті-засоби, одяг, іграшки, книги, аксесуари, прикраси для дому, приладдя для навчання та творчості дітей тощо.
"Мавка. Лісова пісня" / Офіційний постер мультфільму
Напередодні прем'єри та під час прокату "Мавка" була буквально всюди – у магазинах, на білбордах і фасадах будівель, у кав'ярнях, шоу та розважальних програмах, а також в оформленні торгових просторів.
Продюсерка "Мавки" Ірина Костюк в інтерв'ю Forbes зазначила, що успіх мультфільму став результатом поєднання багатьох чинників.
Ми потрапили в правильний час. "Мавка" стала більш актуальною через наш уже зовсім інший погляд на все українське. У цій реальності фільм набув нових сенсів,
– розповіла продюсерка.
За її словами, це саме той контент, якого потребують українці, про що свідчили аншлаги у кінотеатрах та реакції глядачів.
Які українські фільми набирають популярності на Netflix?
Стримінгова платформа Netflix оновила рейтинг найпопулярніших фільмів серед українських глядачів, і цього разу до списку потрапили одразу дві українські стрічки. Третю сходинку посів романтичний фільм-фентезі "Мавка. Справжній міф" режисерки Катерина Царик.
Фільм вийшов у кінотеатрах 1 березня 2026 року, а тепер став доступним для онлайн-перегляду на Netflix. У стрічці зіграли молоді українські актори, зокрема Аріна Бочарова, Іван Довженко та Едуард Поляков.
Четверте місце в рейтингу посів психологічний трилер "Всі відтінки спокуси", головні ролі в якому виконали Олена Лавренюк та Володимир Дантес. Режисерський дебют Ірина Громозда вийшов у прокат 14 лютого 2026 року й сьогодні також входить до числа найпопулярніших фільмів серед українців на Netflix.