Не Софійський собор: якою є найстаріша пам'ятка архітектури України, що збереглась до сьогодні

1 липня в Україні відзначають День архітектури. Часто люди цікавляться, а якою ж є найдавніша архітектурна пам'ятка в Україні, яка збереглася до наших днів.

Помилково найдавнішою пам'яткою вважають Софійський собор у Києві, але це не так. Яка ж пам'ятка є найдавнішою – розповідає 24 Канал.

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Де розташована найдавніша архітектурна пам'ятка

Будівництво Софійського собору в Києві тривало майже 20 років і він був закладений раніше, ніж Свято-Преображенський собор у Чернігові, проте будівництво останнього завершилося на кілька років раніше. За різними оцінками, мова йде про щонайменше 7 років.

Таким чином Свято-Преображенський собор є найстарішою архітектурною пам'яткою України, котра збереглася до сьогодні. Звісно, протягом століть були ремонтні роботи та певні зміни та перебудови, зокрема башти з'явилися кількома століттями пізніше.



Свято-Преображенський собор у Чернігові / Фото 24 Каналу

Зараз собор є музеєм, який кожен охочий може відвідати. Ціна вхідного квитка – 50 гривень. Ще донедавна там відбувалися богослужіння УПЦ МП – кіптява від свічок погіршила стан унікальних фресок та зображень. Загалом у храмі заплановані реставраційні роботи, які б дозволили проводити там надалі богослужіння.

У 2024 році після того, як УПЦ МП позбавили права користування собором, там відбувся молебень, який служив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. За його ж словами, ПЦУ в майбутньому претендуватиме на оренду собору для проведення богослужінь.

У соборі можна побачити князівську печатку, ікону святої Теклі та чимало інших експонатів.

Свято-Преображенський собор у Чернігові / Фото 24 Каналу

Собор свого часу було споруджено за ініціативи сина Володимира Великого – Мстислава. Він з Ярославом до 1036 року фактично ділив Русь. Центром Ярослава був Київ, а Мстислава – Чернігів. Собор став одним з елементів розбудови нової княжої столиці. Свято-Преображенський собор став князівської усипальницею, проте більшість поховань були розкопані у час радянської окупації, а останки князів – вивезені до Росії.

Під час боїв за Чернігів собор дивом не зазнав серйозних пошкоджень, проте місто було майже повністю оточене, а одне з найвідоміших відео з оборони Чернігова з працюючим "Градом" на фоні Катериненського храму знято неподалік від Свято-Преображенського собору.