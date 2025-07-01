Ошибочно древнейшим памятником считают Софийский собор в Киеве, но это не так. Какой же памятник является древнейшим – рассказывает 24 Канал.

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Где расположен древнейший архитектурный памятник

Строительство Софийского собора в Киеве продолжалось почти 20 лет и он был заложен раньше, чем Свято-Преображенский собор в Чернигове, однако строительство последнего завершилось на несколько лет раньше. По разным оценкам, речь идет о по меньшей мере 7 лет.

Таким образом Свято-Преображенский собор является старейшим архитектурным памятником Украины, который сохранился до сих пор. Конечно, течение веков были ремонтные работы и определенные изменения и перестройки, в частности башни появились несколькими веками позже.



Свято-Преображенский собор в Чернигове / Фото 24 Канала

Сейчас собор является музеем, который каждый желающий может посетить. Цена входного билета – 50 гривен. Еще недавно там проходили богослужения УПЦ МП – копоть от свечей ухудшила состояние уникальных фресок и изображений. Всего в храме запланированы реставрационные работы, которые позволили бы проводить там в дальнейшем богослужения.

В 2024 году после того, как УПЦ МП лишили права пользования собором, там состоялся молебен, который служил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний. По его же словам, ПЦУ в будущем будет претендовать на аренду собора для проведения богослужений.

В соборе можно увидеть княжескую печать, икону святой Текли и немало других экспонатов.

Свято-Преображенский собор в Чернигове / Фото 24 Канала

Собор в свое время был построен по инициативе сына Владимира Великого – Мстислава. Он с Ярославом до 1036 года фактически делил Русь. Центром Ярослава был Киев, а Мстислава – Чернигов. Собор стал одним из элементов развития новой княжеской столицы. Свято-Преображенский собор стал княжеской усыпальницей, однако большинство захоронений были раскопаны во время советской оккупации, а останки князей – вывезены в Россию.

Во время боев за Чернигов собор чудом не получил серьезных повреждений, однако город был почти полностью окружен, а одно из самых известных видео по обороне Чернигова с работающим "Градом" на фоне Катериненского храма снято неподалеку от Свято-Преображенского собора.