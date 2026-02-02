Метро-динозавр: де розташована найстаріша підземка у світі, що пережила світові війни та імперії

Метро – це підземний вид транспорту, який допомагає розвантажити трафік на міських дорогах. Людство користується ним вже багато років.

Водночас історія сучасних метрополітенів розпочалась у Великій Британії. Про це пише Вікіпедія.

Що відомо про це?

Першим метрополітеном у світі вважається Лондонський. Його відкрили 10 січня 1863 року, тобто станом на 2026 рік йому вже 163 роки. Цей метрополітен є найстарішим у світі.

Метрополітен у Лондоні спершу мав одну лінію, яка поєднувала Паддінгтон і Фаррінгдон. Вона носила назву "Столична залізниця" та простягалась на 6 кілометрів.

Цікаво! Перші потяги були не такими, як ми звикли. Вони рухались за допомогою паровозів.

Ідея створити метро з'явилась через бажання зменшити кількість заторів. які формувались через кінські екіпажі. Перша лінія сполучала два залізничних вокзали.

Зараз лондонський метрополітен – один із найбільших. Він налічує 272 станції, 11 ліній та простягається на 402 кілометри.



Метро у Лондоні / Фото Вікіпедія

Коли метро з'явилось в Україні?

Офіційно в Україні метро відкрили 6 листопада 1960 року в Києві, проте його історія значно складніша та довша, пише Dovidka. Проєкт першого підземного тунелю для залізничного транспорту розглянули ще за часів Російської імперії у 1884 році.

Тоді його відхилили через відсутність гострої потреби у цьому на той період та через брак технологій та ресурсів для реалізації.

Який метрополітен має найбільше станцій?