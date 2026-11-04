Їх пам'ятають ще з часів Київської Русі: 5 найдавніших міст Полтавщини

Полтавщина має багату історію, яка сягає часів Київської Русі. На території сучасної області ще багато століть тому виникали укріплені поселення, що згодом перетворилися на міста.

Їхні назви можна знайти на сторінках давніх літописів, а історія налічує понад тисячу років. 24 Канал розповідає про 5 найстаріших міст Полтавської області.

Полтава

Полтава має одну з найдавніших історій серед міст Лівобережної України. Її історію традиційно відлічують від IX століття, хоча перша літописна згадка про поселення під назвою Лтава датується 1174 роком.

Де розташована Полтава: дивіться на карті

У часи Київської Русі на території сучасної Полтави існувало укріплене поселення. Згодом місто стало важливим торговельним і культурним центром регіону. Найвідомішою подією в його історії стала Полтавська битва 1709 року між шведським і московським військами.

Лубни

Лубни вважають одним із найдавніших міст Полтавщини. Офіційною датою їхнього заснування є 988 рік, а перша літописна згадка про місто датується 1107 роком.

Де розташовані Лубни: дивіться на карті

У часи Київської Русі Лубни були укріпленою фортецею на річці Сулі, яка входила до оборонної системи Переяславського князівства. Пізніше місто стало важливим козацьким осередком і центром Лубенського козацького полку.

Хорол

Хорол – ще одне давнє місто Полтавщини, яке пов'язане з історією Київської Русі. Традиційною датою його заснування вважають 1092 рік, хоча перша літописна згадка про поселення датується 1083 – 1084 роками.

Де розташований Хорол: дивіться на карті

Місто виникло поблизу однойменної річки та мало важливе оборонне значення. У часи Київської Русі укріплені поселення на цій території захищали південні рубежі князівств від нападів кочівників. Згодом Хорол розвивався як козацьке містечко.

Пирятин

Пирятин заснували у 1155 році, а вперше в літописах він згадується роком раніше – у 1154 році. Тоді місто було укріпленим поселенням Переяславського князівства, за яке боролися руські князі.

Де розташований Пирятин: дивіться на карті

У 1592 році Пирятин отримав магдебурзьке право та власний герб. У козацьку добу місто стало сотенним центром спочатку Кропивненського, а згодом Лубенського полку. Його історія тісно пов'язана з розвитком козацтва на Лівобережжі.

Кременчук

Кременчук заснували у 1571 році, хоча перша згадка про місцевість, пов'язану із сучасним містом, датується 1550 роком. Його виникнення пов'язують зі стратегічним розташуванням на Дніпрі, який у ті часи був важливим торговельним і транспортним шляхом.

Де розташований Кременчук: дивіться на карті

У другій половині XVI століття тут почали створювати укріплення для захисту кордонів Речі Посполитої. Згодом Кременчук перетворився на важливий торговельний і військовий осередок, а завдяки розташуванню на Дніпрі тут активно розвивалися торгівля та судноплавство.