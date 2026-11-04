Їх пам'ятають ще з часів Київської Русі: 5 найдавніших міст Полтавщини

Їхні назви можна знайти на сторінках давніх літописів, а історія налічує понад тисячу років. 24 Канал розповідає про 5 найстаріших міст Полтавської області.

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Полтава

Полтава має одну з найдавніших історій серед міст Лівобережної України. Її історію традиційно відлічують від IX століття, хоча перша літописна згадка про поселення під назвою Лтава датується 1174 роком.

Де розташована Полтава: дивіться на карті

У часи Київської Русі на території сучасної Полтави існувало укріплене поселення. Згодом місто стало важливим торговельним і культурним центром регіону. Найвідомішою подією в його історії стала Полтавська битва 1709 року між шведським і московським військами.

Лубни

Лубни вважають одним із найдавніших міст Полтавщини. Офіційною датою їхнього заснування є 988 рік, а перша літописна згадка про місто датується 1107 роком.

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Де розташовані Лубни: дивіться на карті

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У часи Київської Русі Лубни були укріпленою фортецею на річці Сулі, яка входила до оборонної системи Переяславського князівства. Пізніше місто стало важливим козацьким осередком і центром Лубенського козацького полку.

Хорол

Хорол – ще одне давнє місто Полтавщини, яке пов'язане з історією Київської Русі. Традиційною датою його заснування вважають 1092 рік, хоча перша літописна згадка про поселення датується 1083 – 1084 роками.

Де розташований Хорол: дивіться на карті

Місто виникло поблизу однойменної річки та мало важливе оборонне значення. У часи Київської Русі укріплені поселення на цій території захищали південні рубежі князівств від нападів кочівників. Згодом Хорол розвивався як козацьке містечко.

Пирятин

Пирятин заснували у 1155 році, а вперше в літописах він згадується роком раніше – у 1154 році. Тоді місто було укріпленим поселенням Переяславського князівства, за яке боролися руські князі.

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Де розташований Пирятин: дивіться на карті

У 1592 році Пирятин отримав магдебурзьке право та власний герб. У козацьку добу місто стало сотенним центром спочатку Кропивненського, а згодом Лубенського полку. Його історія тісно пов'язана з розвитком козацтва на Лівобережжі.

Кременчук

Кременчук заснували у 1571 році, хоча перша згадка про місцевість, пов'язану із сучасним містом, датується 1550 роком. Його виникнення пов'язують зі стратегічним розташуванням на Дніпрі, який у ті часи був важливим торговельним і транспортним шляхом.

Де розташований Кременчук: дивіться на карті

У другій половині XVI століття тут почали створювати укріплення для захисту кордонів Речі Посполитої. Згодом Кременчук перетворився на важливий торговельний і військовий осередок, а завдяки розташуванню на Дніпрі тут активно розвивалися торгівля та судноплавство.