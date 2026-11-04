Их помнят еще со времен Киевской Руси: 5 древнейших городов Полтавщины

Их названия можно найти на страницах древних летописей, а их история насчитывает более тысячи лет. 24 Канал рассказывает о 5 старейших городах Полтавской области.

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Полтава

Полтава имеет одну из древнейших историй среди городов Левобережной Украины. Ее историю традиционно отсчитывают с IX века, хотя первое летописное упоминание о поселении под названием Лтава датируется 1174 годом.

Где находится Полтава: смотрите на карте

Во времена Киевской Руси на территории современной Полтавы существовало укрепленное поселение. Впоследствии город стал важным торговым и культурным центром региона. Самым известным событием в его истории стала Полтавская битва 1709 года между шведскими и московскими войсками.

Лубны

Лубны считаются одним из древнейших городов Полтавщины. Официальной датой их основания является 988 год, а первое летописное упоминание о городе датируется 1107 годом.

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Где находятся Лубны: смотрите на карте

Во времена Киевской Руси Лубны были укрепленной крепостью на реке Суле, входившей в оборонительную систему Переяславского княжества. Позже город стал важным казацким центром и штаб-квартирой Лубенского казацкого полка.

Хорол

Хорол – еще один древний город Полтавщины, связанный с историей Киевской Руси. Традиционной датой его основания считается 1092 год, хотя первое летописное упоминание о поселении датируется 1083–1084 годами.

Где находится Хорол: смотрите на карте

Город возник вблизи одноименной реки и имел важное оборонительное значение. Во времена Киевской Руси укрепленные поселения на этой территории защищали южные рубежи княжеств от нападений кочевников. Впоследствии Хорол развивался как казацкий городок.

Пирятин

Пирятин был основан в 1155 году, а впервые в летописях он упоминается годом ранее – в 1154 году. Тогда город был укрепленным поселением Переяславского княжества, за которое боролись русские князья.

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Где находится Пирятин: смотрите на карте

В 1592 году Пирятин получил магдебургское право и собственный герб. В казацкую эпоху город стал сотенным центром сначала Кропивненского, а впоследствии Лубенского полка. Его история тесно связана с развитием казачества на Левобережье.

Кременчуг

Кременчуг был основан в 1571 году, хотя первое упоминание о местности, связанной с современным городом, датируется 1550 годом. Его возникновение связывают со стратегическим расположением на Днепре, который в те времена был важным торговым и транспортным путем.

Где находится Кременчуг: смотрите на карте

Во второй половине XVI века здесь начали возводить укрепления для защиты границ Речи Посполитой. Впоследствии Кременчуг превратился в важный торговый и военный центр, а благодаря расположению на Днепре здесь активно развивались торговля и судоходство.