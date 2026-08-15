Існували ще до Київської Русі: 5 найстаріших міст України

Україна має чимало міст із багатовіковою історією. Деякі з них виникли ще задовго до появи Київської Русі та пережили античні цивілізації.

Їхня історія налічує понад тисячу років, а окремі міста існують уже понад два тисячоліття. 24 Канал розповідає про 5 найстаріших міст України.

Білгород-Дністровський

Білгород-Дністровський на Одещині заснували наприкінці VI століття до нашої ери грецькі колоністи з Мілета. Тоді місто отримало назву Тіра, а раніше ця місцевість була відома як Офіусса.

За свою багатовікову історію місто пережило скіфів, римлян, генуезців та османів. Воно також неодноразово змінювало назву – від Білграда до Аккермана.

Де розташований Білгород-Дністровський: дивіться на карті

У 1999 році Білгород-Дністровський відзначив 2500-річчя. Однією з головних пам'яток міста є велична Аккерманська фортеця.

Кілія

Ще одне давнє місто Одещини – Кілія. У 2018 році міська рада офіційно затвердила датою її заснування 682 рік до нашої ери.

Таким чином, за офіційною версією, місту вже понад 2700 років. Водночас історики досі дискутують щодо точності цієї дати заснування.

Де розташована Кілія: дивіться на карті

Кілія розташована на березі Дунаю і здавна була важливим торговим портом.

Коростень

Історія Коростеня на Житомирщині сягає приблизно 705 року. У давнину місто називалося Іскоростенем і було столицею древлян.

Саме Іскоростень згадується в літописах у зв'язку з княгинею Ольгою, яка спалила місто після загибелі свого чоловіка, князя Ігоря.

Де розташований Коростень: дивіться на карті

Сьогодні про давню історію Коростеня нагадують залишки городища та гранітні скелі Замкової гори.

Київ

Традиційною датою заснування Києва вважається 482 рік. За легендою, місто заснували брати Кий, Щек і Хорив разом із сестрою Либіддю. Водночас археологічні дослідження свідчать про існування поселень на території сучасного Києва вже у V – VI століттях.

Київ / Фото Unsplash

Згодом Київ став центром Київської Русі та одним із найважливіших міст Східної Європи.

Ужгород

Ужгород на Закарпатті має офіційну дату заснування – 872 рік. У середньовічних джерелах місто згадувалося, зокрема, як Унгвар.

Однією з головних історичних пам'яток Ужгорода є замок, який вважається одним із найкраще збережених середньовічних укріплень на заході України.

Ужгород / Фото Unsplash

Сьогодні Ужгород залишається найменшим за населенням обласним центром України, а його історичний центр зберігає чимало рис середньовічного міста.