Их история насчитывает более тысячи лет, а некоторые города существуют уже более двух тысячелетий. 24 Канал рассказывает о 5 старейших городах Украины.

Белгород-Днестровский

Белгород-Днестровский в Одесской области был основан в конце VI века до нашей эры греческими колонистами из Милета. Тогда город получил название Тира, а ранее эта местность была известна как Офиусса.

За свою многовековую историю город пережил скифов, римлян, генуэзцев и османов. Он также неоднократно менял название – от Белграда до Аккермана.

Где находится Белгород-Днестровский: смотрите на карте

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В 1999 году Белгород-Днестровский отметил 2500-летие. Одной из главных достопримечательностей города является величественная Аккерманская крепость.

Килия

Еще один древний город Одесской области – Килия. В 2018 году городской совет официально утвердил датой его основания 682 год до нашей эры.

Таким образом, согласно официальной версии, городу уже более 2700 лет. В то же время историки до сих пор спорят о точности этой даты основания.

Где находится Килия: смотрите на карте

Килия расположена на берегу Дуная и издавна была важным торговым портом.

Коростен

История Коростеня в Житомирской области уходит корнями примерно в 705 год. В древности город назывался Искоростенем и был столицей древлян.

Именно Искоростен упоминается в летописях в связи с княгиней Ольгой, которая сожгла город после гибели своего мужа, князя Игоря.

Где находится Коростень: смотрите на карте

Сегодня о древней истории Коростеня напоминают остатки городища и гранитные скалы Замковой горы.

Киев

Традиционной датой основания Киева считается 482 год. Согласно легенде, город основали братья Кий, Щек и Хорив вместе с сестрой Лыбидью. В то же время археологические исследования свидетельствуют о существовании поселений на территории современного Киева уже в V–VI веках.

Киев / Фото Unsplash

Впоследствии Киев стал центром Киевской Руси и одним из важнейших городов Восточной Европы.

Ужгород

Ужгород в Закарпатье имеет официальную дату основания – 872 год. В средневековых источниках город упоминался, в частности, как Унгвар.

Одной из главных исторических достопримечательностей Ужгорода является замок, который считается одним из наиболее хорошо сохранившихся средневековых укреплений на западе Украины.

Ужгород / Фото Unsplash

Сегодня Ужгород остается самым малонаселенным областным центром Украины, а его исторический центр сохраняет немало черт средневекового города.