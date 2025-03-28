Платиновий статус і масштабні тури: найкращі музичні альбоми від українських співачок

Українська музика багата на видатні імена і непересічних постатей, котрі назавжди виписали своє ім'я в історію шоу-бізнесу. Особливо відзначилися наші співачки.

Який альбом вперше в Україні став платиновим та хто провів найбільш масштабний тур в українській історії – розповідає 24 Канал з посиланням на "Музвар".

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Трійка найвидатніших альбомів українських співачок

Перший музичним альбомом української співачки, котрий отримав статус платинового став альбом "Дикі танці" співачки Руслани. Лише за кілька місяців було продано понад 100 000 примірників. Цьому, звісно, сприяв і тріумф співачки на пісенному конкурсі Євробачення у 2004 році в Стамбулі.

"Дикі танці" на Євробаченні: дивіться відео

У 1996 році Ірина Білик випустила четвертий альбом під назвою "Так просто", до якого крім однойменного хіба увійшли пісні "Просто літо", "Дощем" та інші. Після релізу співачка вирушила у всеукраїнський тур на підтримку альбому. Всього тоді Ірина Білик дала 38 концертів, 2 з яких були у палаці "Україна". Майже 20 років цей тур залишався найбільшим в історії українського шоубізнесу.

Однак у 2017 році цей рекорд побила Тіна Кароль, яка випустила альбом "Інтонації" і вирушила у турне з однойменною програмою. Співачка дала аж 77 концертів, що і дотепер залишається рекордом в українському шоубізнесі.