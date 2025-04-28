Друг найшанованіших людей свого часу: що треба знати про найвідомішого нащадка Тараса Шевченка

Тарас Шевченко, який помер 10 березня 1861 року, своїх дітей не мав, хоча й існують різні легенди та версії. Проте у великого Кобзаря було чимало племінників, котрі продовжили рід та берегли пам'ять про свого відомого родича.

Одним із найвідоміших нащадків Тараса Шевченка є художник Фотій Красицький. Що про нього варто знати – розповідає 24 Канал.

Цікаво Науковець, лірик та бунтар: що ми знаємо про брата Лесі Українки

Чим прославився Фотій Красицький

Фотій був онуком Катерини Шевченко – сестри Кобзаря. З ранніх років він був змушений працювати, але мав такий же хист до малювання, як і його дядько. Тому в 15 років він зібрав свої малюнки і пішов навчатися до Миколи Мурашка. Фінансував навчання талановитого юнака композитор Микола Лисенко. Пізніше Красицький навчався у Санкт-Петербурзі. Потім повернувся до Києва.

Одну з перших картин Красицького, "Гість із Запоріжжя", придбали за 600 карбованців. Це була піврічна зарплата вчителя гімназії.



"Гість із Запоріжжя", Фотій Красицький

Фотія Красицького в інтелігентних колах називали "милий Фотя" і він був знайомий з тогочасною елітою. Ба більше – писав потрети Лесі Українки, Івана Франка, Михайла Грушевського, Дмитра Яворницького, Михайла Старицького, Миколи Садовського, Олени Пчілки та інших.



Портрет Лесі Українки авторства Фотія Красицького

Більшовики розстріляли зятя Фотія та відправили в заслання одну з його доньок. Проте сам Фотій спершу уник репресій. Ба більше, у Києві навіть відкрили його виставку, але вона проіснувала тільки 1 день, бо відкриття відбулося 21 червня 1941 року – за день до початку німецько-радянської війни.

Красицький опинився в німецькій окупації, адже на тлі хвилювань у нього трапився інфаркт. Коли йому полеглашо – долучився до патріотичних діячів, котрі працювали над відновленням України. Під час визвольних змагань Красицький писав портрет Симона Петлюри, проте так і не закінчив його, то ж залу установчих зборів Української Національної Ради прикрашав завершений потрет очільника Директорії.



Фотій Красицький / Фото УВАН

Нацисти вивезли до Німеччини наймолодшу доньку художника, а НКВД переслідували його після того, як захопили Київ, адже йому інкримінували колабораціонізм. На тлі цього у 1944 році внучатий племінник Тараса Шевченка помер.