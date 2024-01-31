Майже кожен знає цей хіт 80-х: яка пісня є найпопулярнішою у світі
- Пісня гурту Journey визнана найпопулярнішою в історії за версією Forbes, отримавши 18 платинових сертифікатів у США.
- Випущена у 1981 році, пісня досягла 9 місця у Billboard Hot 100 і стала найбільш продаваним цифровим треком 20 століття.
Найпопулярнішою піснею усіх часів стала композиція, яка вийшла ще на початку 1980-х і досі не втрачає актуальності. Саме цей трек отримав рекордну кількість платинових нагород у США.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.
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Яка пісня вважається найпопулярнішою в історії
Журнал Forbes визначив найпопулярнішу пісню за всю історію музики. Нею стала легендарна композиція "Don't Stop Believin" американського рок-гурту Journey, яка вийшла ще у 1981 році.
За інформацією Асоціація звукозаписної індустрії Америки (RIAA), ця пісня отримала 18 платинових сертифікатів у США, що й дозволило отримати звання найпопулярнішої в історії музики.
"В американській поп-культурі є кілька пісень, які так сильно поширені й успішні, що мабуть у країні не залишилося жодної людини, яка б їх не чула. Одним із найкращих прикладів такого шаленого успіху є композиція "Don’t Stop Believin" гурту Journey, яка отримала особливу відзнаку та статус", – зазначили у виданні.
Journey – Don't Stop Believin: дивіться відео
Що відомо про пісню "Don't Stop Believin"
Композиція побачила світ у жовтні 1981 року і доволі швидко здобула популярність. Вона посіла 9 місце у престижному американському чарті Billboard Hot 100. Пісня стала однією з візитівок гурту Journey.
З роками "Don't Stop Believin" стала найбільш продаваним цифровим треком у 20 столітті. Її завантажили понад сім мільйонів разів.
Цікаво, що під час пандемії COVID-19 у 2020 році фраза "Don't Stop Believin" ("Не припиняйте вірити") стали своєрідним гаслом у кількох американських лікарнях.
До слова, найпопулярнішою піснею у 1999 році стала "Believer" у виконанні Шер. У 2021 році композиція ввійшла до списку 500 найкращих пісень усіх часів за версією журналу Rolling Stone.