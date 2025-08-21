Не знала української: якими мовами писала свої перші твори Ольга Кобилянська

Ольга Кобилянська є однією з найвидатніших жінок в українській літературі. Проте мало хто знає, що українська мова для письменниці не була рідною.

І свої перші твори видатна письменниця писала зовсім не українською. Її вона вивчила у свідомому віці, розповідає 24 Канал з посиланням на ВСП "Мукачівський фаховий коледж НУБіП України".

Яка мова була для Кобилянської рідною?

Ольга Кобилянська народилася в сім'ї дрібного урядовця з Галичини, а її мама була з ополяченої німецької родини. Удома в Кобилянських послуговувалися саме німецькою та польською мовами. Тому рідних мов у Кобилянської було дві. Читати вона навчилася польською. І саме німецькою та польською Кобилянська робила свої перші проби пера.

Проте українську мову Ольга Кобилянська так само вивчала, так само як і її мама Марія. З поваги до свого чоловіка вона прийняла греко-католицьку віру та вчила українську мову. Ольга – теж. Однак лише удома з репетитором. Мовами побуту залишалися польська та німецька.



Ольга Кобилянська / Архівне фото

Німецькою мовою Кобилянська вела свій щоденник, а польською писала перші вірші. Проте згодом вона зробила свідомий вибір писати українською.