Не знала украинского: на каких языках писала свои первые произведения Ольга Кобылянская

Ольга Кобылянская является одной из величайших женщин в украинской литературе. Однако мало кто знает, что украинский язык для писательницы не был родным.

И свои первые произведения выдающаяся писательница писала совсем не на украинском. Его она выучила в сознательном возрасте, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ВСП "Мукачевский профессиональный колледж НУБиП Украины".

Интересно Какой украинский писатель ненавидел букву "й" и почему не воспринимал правописание

Какой язык был для Кобылянской родным?

Ольга Кобылянская родилась в семье мелкого чиновника из Галичины, а ее мама была из ополяченной немецкой семьи. Дома у Кобылянских пользовались именно немецким и польским языками. Поэтому родных языков у Кобылянской было два. Читать она научилась на польском. И именно на немецком и польском Кобылянская делала свои первые пробы пера.

Однако украинский язык Ольга Кобылянская так же изучала, так же как и ее мама Мария. Из уважения к своему мужу она приняла греко-католическую веру и учила украинский язык. Ольга – тоже. Однако только дома с репетитором. Языками быта оставались польский и немецкий.



Ольга Кобылянская / Архивное фото

На немецком языке Кобылянская вела свой дневник, а на польском писала первые стихи. Однако впоследствии она сделала сознательный выбор писать на украинском.