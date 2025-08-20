И так называемым гейтером буквы "ї" был некто, а автор "Кайдашевой семьи". Почему он был таким принципиальным относительно этой буквы – расскажет 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.

Почему Нечуй-Левицкий ненавидел букву "ї"?

Иван Нечуй-Левицкий, автор "Кайдашевой семьи", а также таких произведений как "Николай Джеря", "Маруся Богуславка" и другие, принципиально не использовал букву "ї". Если надо было написать слово "їх", то он писал "йих".

А причина была в том, что Нечуй-Левицкий считал, что писать надо так, как говорят люди. А еще он не использовал апостроф. Более того, прилагательные в местном падеже единственного числа писал с окончанием и – не "на зеленій траві", а "на зелені траві".



Иван Нечуй-Левицкий / Архивное фото

В общем писатель предложил не менее 13 собственных правописных норм. Очевидно, во времена Нечуй-Левицкого, как и сейчас, были дискуссии вокруг правописания. Тогдашние изменения писатель считал "галицким заговором". Поэтому он не только писал так, как считал правильным, но и завещал, чтобы его произведения печатали так, как они написаны.