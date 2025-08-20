Речь идет о писателе из Харьковщины, имя которого точно слышал каждый. Кто же был отцом украинской прозы – расскажет 24 Канал со ссылкой на "Главком".

Кто является отцом украинской прозы?

Первым прозаиком в украинской литературе является писатель и драматург Григорий Квитка-Основьяненко. Правда, его история отличается от опыта большинства писателей. Часто художники начинали создавать первые произведения еще в детском или подростковом возрасте. Зато свое первое произведение Григорий Квитка-Основьяненко опубликовал, когда ему было аж 49 лет.

Однако это не помешало писателю войти в историю украинской литературы не только в роли первого автора прозаических произведений, да еще и не на старославянском, а на живом языке, но и как автора культовой классики. Именно Квитка-Основьяненко является автором таких произведений как "Конотопская ведьма", "Сватовство на Гончаровке", "Маруся", "Сердечная Оксана", "Пан Халявский" и другие.



Григорий Квитка-Основьяненко / Архивное фото

Что точно стоит внимания, то это то, что в основном в своих произведениях Квитка-Основьяненко обращает внимание на жизнь и быт обычных сельских семей, при том, что он происходил из довольно состоятельной семьи. Однако писатель всегда стеснялся этого факта.

20 августа 1843 года на 65-м году жизни Григорий Квитка-Основьяненко скоропостижно скончался. Однако оставил после себя большое литературное наследие, которое актуально сегодня, которое знают и читают.