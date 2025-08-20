Мова йде про письменника з Харківщини, ім'я якого точно чув кожен. Хто ж був батьком української прози – розповість 24 Канал з посиланням на "Главком".

Цікаво Абсолютний рекордсмен: хто з відомих українців знав кілька десятків іноземних мов

Хто є батьком української прози?

Першим прозаїком в українській літературі є письменник і драматург Григорій Квітка-Основ'яненко. Щоправда, його історія відрізняється від досвіду більшості письменників. Часто митці починали створювати перші твори ще у дитячому чи підлітковому віці. Натомість свій перший твір Григорій Квітка-Основ'яненко опублікував, коли йому було аж 49 років.

Однак це не завадило письменникові увійти в історію української літератури не тільки в ролі першого автора прозових творів, та ще й не старослов'янською, а живою мовою, але й як автора культової класики. Саме Квітка-Основ'яненко є автором таких творів як "Конотопська відьма", "Сватання на Гончарівці", "Маруся", "Сердешна Оксана", "Пан Халявський" та інші.



Григорій Квітка-Основ'яненко / Архівне фото

Що точно варте уваги, то це те, що здебільшого у своїх творах Квітка-Основ'яненко звертає увагу на життя і побут звичайних сільських родин, при тому, що він походив і доволі заможної родини. Проте письменник завжди соромився цього факту.

20 серпня 1843 року на 65-му році життя Григорій Квітка-Основ'яненко раптово помер. Проте залишив по собі велику літературну спадщину, яка актуальна сьогодні, яку знають і читають.