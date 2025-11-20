Хто був найвідомішою українською nepo baby минулого століття: ви точно знаєте її

Усе частіше в інформаційному просторі можна почути термін nepo babies. І все більше він набуває негативного значення. Мова йде про дітей багатих, успішних та впливових батьків.

Хто ж такі nepo babies, чому їх так недолюблюють – розповість 24 Канал з посиланням на The New York Times. Заодно з'ясуємо, хто був найвідомішою українською nepo baby.

Хто ж такі nepo babies?

Термін nepo babies є поєднанням слів "непотизм" і "дитина". З останнім все зрозуміло, а ось непотизм у класичному розумінні – це надання переваги у призначеннях на посади своїх родичів та знайомих незалежно від їхніх вмінь та навичок. Умовно, коли директор фірми призначає на посаду головного бухгалтера далеку від цієї справи людину, яка є його племінником.

Водночас nepo babies, тобто "діти непотизму" – це діти багатих та впливових батьків, які використовують зв'язки та знайомства. Їх часто звинувачують у тому, що причиною їхніх досягнень є саме походження, а не талант.

Сучасна молодь вважає, що nepo babies мають славу та успіх не заслужено. Загострене відчуття справедливості спричиняє критику цього явища. Найчастіше прикладом nepo babies є донька Бейонсе Блю Айві Картер, яка є наймолодшою лауреаткою "Греммі".

А як щодо українських nepo babies?

І в Україні такі діти є. Якщо ми говоримо про відомих дітей не менш відомих батьків, то тут можуть в списку опинитися:

Софія Андрухович, донька Юрія Андруховича;

Оксана Пахльовська, донька Ліни Костенко;

Тоня Матвієнко, донька Ніни Матвієнко;

Марія Яремчук, донька Назарія Яремчука;

Пилип Коляденко, син Дмитра та Олени Коляденко.

Цей список можна продовжувати, але річ у тім, що цей термін не завжди є негативним, хоч його багато хто сприймає саме так.

Хоча якщо поповнити список відомими людьми, за спинами яких стоять батьки-бізнесмени, то картина певною мірою стає іншою. Проте зараз мова не про це.

Як зазначає співачка та блогерка Туча, хоч понад 100 років тому поняття nepo babies не існувало, але в Україні ооді була видатна постать, яка б вписалася в це поняття. І мова йде про письменницю, поетку та драматургиню – Лесю Українку.



Леся Українка / Архівне зображення

Вона мала аристократичного походження, її мати – Олена Пчілка, письменниця та меценатка, упорядниця першого жіночого альманаху в Україні "Перший вінок". Вона навчалася у кращих вчителів, мала доступ до літератури як оригінальної та перекладної, музики її навчав сам Микола Лисенко. Тобто фактично зараз би Лесю Українку сміливо могли назвати nepo baby.

Погодьтеся, якщо навести приклад Лесі Українки, то можна зрозуміти, що термін не завжди негативний. Тому що одна справа мати зв'язки чи навіть використовувати їх, а інша – мати талант, який наявні ресурси допомагають розкрити.

Однак nepo babies зараз є питанням гострих дискусій серед представників молодого покоління.

