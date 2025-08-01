Нобелівська премія з літератури – найпрестижніша нагорода для письменників, яку вручають вже понад століття. І мало хто знає, що понад 100 років тому за цю нагороду міг позмагатися український письменник.

Вперше українського письменника номінували у 1915 році. Про кого йдеться, – розповість 24 Канал з посиланням на "Дім".

Цікаво Які уже написані книги ніхто не зможе прочитати у XXI столітті

Хто міг отримати першу Нобелівську премію серед українців?

26 листопада 1915 року з Відня до Шведської академії вирушив лист від доктора філософії з Відня Йосипа Застирця. У цьому листі він висунув кандидатуру письменника Івана Франка на Нобелівську премію з літератури. Проте лист надійшов із затримкою, коли перелік лавреатів був затверджений. Тоді премію здобув Ромен Роллан з Франції.

Можливо, Застирець спробував би ще раз номінувати Івана Франка, проте цьому завадила смерть Каменяра 28 травня 1916 року після тривалої хвороби.



Іван Франко / Архівне фото

Варто зазначити, що серед українських письменників та поетів у різні роки на Нобелівську премію були номіновані Ліна Костенко, Іван Драч та Павло Тичина у 1967 році, Василь Стус у 1985 році, Олесь Гончар у 1991 році та Борис Олійник у 2012 році.

Проте жоден українець так і досі не отримав Нобелівську премію з літератури. Однак серед лавреатів є Шмуель Йосеф Аґнон, який народився на Тернопільщині й виріс у Львові та Світлана Алексієвич, яка народилася в Івано-Франківську і є на половину українкою.

Однак українці отримали Нобелівську премію миру – у 2022 році її присудили Центру громадянських свобод.