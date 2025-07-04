Ці книги має прочитати кожен українець: відомий історик Алфьоров поділився своєю добіркою

Історик Олександр Алфьоров склав список із 120 книжок, які, на його думку, має прочитати кожен українець. До його підбірки входить українська класика, біографії дисидентів, твори молодих авторів 20 – 30-х років і праці про знищення української самобутності.

Повідомляє 24 Канал з посиланням українського історика та голову Інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова в коментарі Суспільному.

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Що Алфьоров радить прочитати українцям

Алфьоров поділився власною добіркою зі 120 книг, які, на його думку, варто прочитати кожному українцю до 120 років.

До цього переліку входить українська класика, історичні джерела, біографії дисидентів та твори авторів 20 – 30-х років XX століття.

Алфьоров порекомендував українцям книги до прочитання / Фото Unsplash

Також до цієї добірки мають увійти бодай кілька біографій "шістдесятників" – "сімдесятників" та роботи українського малярства у XX столітті.

Це все просто нам демонструє, оці загублені покоління: відродженні, розстріляні, вони для людей сучасності мають продемонструвати – ось наша культура, яка виникла на зорі української незалежності і ось ці... окупанти. Вони її нищили тоді, нищать зараз,

– зазначає Алфьоров.

Він додав, що ці твори мають показати людям наскільки Україна – "крута європейська держава зі своєю самобутньою, але абсолютно європейською культурою".

Серед конкретних рекомендацій він назвав книжку Зенона Когута "Коріння ідентичності". У ній розповідається про зруйнування Гетьманщини, про те як Росія знищувала ідентичність та самобутність української козацької держави.

Книга Зенона Когута "Коріння ідентичності" / Фото з відкритих джерел

Наостанок Алфьоров закликав українців читати та досліджувати історію.

До слова, раніше своїми уподобаннями в літературі поділився відомий актор Ілля Чопоров. Він зокрема зізнався, що у виборі книги для прочитання йому інколи допомагає ChatGPT.