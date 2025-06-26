Зокрема, блогерка Рагулівна також порадила українцям кілька книг. Про це пише 24 Канал із посиланням на відео на сторінці книгарні Сенс.

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Що рекомендує читати Рагулівна

Перша книга, яку вона згадала, "Щоденний жезл" Євгена Пашковського.

Це текст, який просто смачно читати,

– пояснила вона.

Водночас блогерка зазначила, що водночас його доволі важко вкласти собі в голові. За її словами, найчастіше зараз вона звертає увагу на детективи та любить почитати щось, що зовсім не пов'яане із реальністю. Наприклад, Донато Карріззі.

Хто така Рагулівна Це псевдонім української блогерки Тетяни Микитенко. Вона стала відомою завдяки своїм відео про українську культуру та її популяризацію.



Вона створила проєкт "Читанка" на YouTube. Там блогерка розповідає про різноманітні книги українських авторів. Станом на червень у відповідному списку відтворень на її каналі вийшло 63 відео.

З останнього прочитаного Рагулівна також пригадала книгу Олександра Ірванця "Рівне / Ровно".

Що читає Рагулівна: дивіться відео

На питання щодо того, які три книги варто прочитати українцям, вона назвала коротку прозу Григора Тютюника, Тодося Осьмачка та публіцистику Уласа Самчука "Нарід чи чернь".

Текст, який, мені здається, кожен має мати і його взагалі непогано було б видати маленькою книжечкою, щоб українці ознайомлювались і ставили собі запитання, хто вони,

– додала блогерка.

На питання про улюблену книгу вона не відповіла нічого конкретного, проте пояснила, що це – щось із дитинства. Наприклад, книги Всеволода Нестайка.

До слова, актор Ілля Чопоров, зірка українського "Кабаре", використовує ChatGPT для вибору книг. З дитинства йому запам'яталися "Мауглі" та "Гаррі Поттер", а "Квіти для Елджернона" змусила його заплакати.