Сирський став смішним мемом у TikTok через дзвінок Зеленського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нещодавно дав інтерв'ю Роману Бебеху. Після цього главком мимохіть став смішним мемом у TikTok.

Олександр Сирський постійно перебуває на зв'язку з президентом Володимиром Зеленським. Саме дзвінок від президента перервав розмову Сирського з Романом Бебехом, пише 24 Канал.

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Сирський завірусив у TikTok

Під час інтерв'ю у главкома задзвенів телефон і він сказав "президент", після чого взяв слухавку. Цей уривок з інтерв'ю швидко став вірусним, а українці почали створювати меми.

Так, голос Сирського та телефонний дзвінок користувачі TikTok почали накладати на різні життєві ситуації. Наприклад, у п'ятницю телефонує друг, коли ти отримав зарплату або пропонує піти на футбол.

Момент із Сирським став мемом у TikTok: дивіться відео

Смішне відео з голосом Сирського: дивіться відео

Або ж ситуація, коли ти бачиш дзвінок від керівника у свій вихідний, чи проспав роботу й шеф телефонує дізнатися, що сталось.

Українці публікують ролики із Сирським: дивіться відео

Сирський завірусив у TikTok: дивіться відео

До тренду навіть приєдналися школярі зі знайомою ситуацією, коли просиш вчительку вийти через телефонний дзвінок під час уроку.

Трендовий ролик із Сирським: дивіться відео