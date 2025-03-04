Сирський став смішним мемом у TikTok через дзвінок Зеленського
- Олександр Сирський став мемом у TikTok через дзвінок від Зеленського під час інтерв'ю, що перервав його розмову.
- Користувачі TikTok почали використовувати цей момент у різних контекстах, накладаючи голос Сирського на різні життєві ситуації.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нещодавно дав інтерв'ю Роману Бебеху. Після цього главком мимохіть став смішним мемом у TikTok.
Олександр Сирський постійно перебуває на зв'язку з президентом Володимиром Зеленським. Саме дзвінок від президента перервав розмову Сирського з Романом Бебехом, пише 24 Канал.
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Сирський завірусив у TikTok
Під час інтерв'ю у главкома задзвенів телефон і він сказав "президент", після чого взяв слухавку. Цей уривок з інтерв'ю швидко став вірусним, а українці почали створювати меми.
Так, голос Сирського та телефонний дзвінок користувачі TikTok почали накладати на різні життєві ситуації. Наприклад, у п'ятницю телефонує друг, коли ти отримав зарплату або пропонує піти на футбол.
Момент із Сирським став мемом у TikTok: дивіться відео
Смішне відео з голосом Сирського: дивіться відео
Або ж ситуація, коли ти бачиш дзвінок від керівника у свій вихідний, чи проспав роботу й шеф телефонує дізнатися, що сталось.
Українці публікують ролики із Сирським: дивіться відео
Сирський завірусив у TikTok: дивіться відео
До тренду навіть приєдналися школярі зі знайомою ситуацією, коли просиш вчительку вийти через телефонний дзвінок під час уроку.
Трендовий ролик із Сирським: дивіться відео