Виявляється, що хобі Олександра Сирського – це робити світлини мальовничої української природи. Про це Сирський розповів в інтерв'ю ютуб-каналу "Бомбардир", пише 24 Канал.

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Сирський розповів про своє хобі

На посаді головкома Сирський часто відвідує фронт, який розтягується на кілька сотень кілометрів. Попри загрозу з боку окупантів, він знаходить час для того, щоб зробити фото.

За словами Сирського, разом з командою він фотографується, коли повертається з передової. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що робить фото, коли бачить цікавий ландшафт чи пейзаж. Як додав Сирський, ці фото – це пам'ять.

"Коли війна закінчиться – буде, що згадати", – додав він.

Сирський розповів про своє хобі: дивіться відео

Раніше начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич розповів, що його робочий день закінчується опівночі, а емоційною розрядкою стають бліц-партії у шахи з Сирським.

Окрім шахів, Баргилевич наголосив, що командувач Сирський мотивував його систематично займатися спортом.