Оказывается, что хобби Александра Сырского – это делать фотографии живописной украинской природы. Об этом Сырский рассказал в интервью ютуб-каналу "Бомбардир", пишет 24 Канал.
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Сырский рассказал о своем хобби
В должности главкома Сырский часто посещает фронт, который растягивается на несколько сотен километров. Несмотря на угрозу со стороны оккупантов, он находит время для того, чтобы сделать фото.
По словам Сырского, вместе с командой он фотографируется, когда возвращается с передовой. Главнокомандующий ВСУ отметил, что делает фото, когда видит интересный ландшафт или пейзаж. Как добавил Сырский, эти фото – это память.
"Когда война закончится – будет, что вспомнить", – добавил он.
Сырский рассказал о своем хобби: смотрите видео
Ранее начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич рассказал, что его рабочий день заканчивается в полночь, а эмоциональной разрядкой становятся блиц-партии в шахматы с Сырским.
Кроме шахмат, Баргилевич отметил, что командующий Сырский мотивировал его систематически заниматься спортом.