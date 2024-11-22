Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на его интервью для "Главком". Полковник говорит, что времени на отдых почти нет.
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Рабочий день заканчивается ночью
Баргилевич заметил, что в приоритете – сон, тренировки и стратегическая работа.
Сейчас времени нет абсолютно. Есть несколько часов свободных, которые трачу на сон и спортивную тренировку. На отдых – крайне редко,
– признался он.
Однако есть момент, который позволяет хоть немного отвлечься от войны, добавил Баргилевич.
"После рабочего дня мы с Сырским иногда играем в шахматы – пару партий блиц. Это своеобразный отдых и эмоциональная разрядка после напряженного дня",
– рассказал полковник.
Игра с Сырским в шахматы в бункере
Особенно интересный момент – шахматы, которые командиры играют в бункере после завершения работы. И хотя такой "перерыв" становится возможным только глубокой ночью, Баргилевич воспринимает это как элемент психологической разгрузки.
Рабочий день заканчивается примерно в 12 часов ночи. Тогда и удается сыграть несколько партий с Сырским. Это помогает восстановить эмоциональный баланс,
– подчеркнул он.
Кроме шахмат, Баргилевич отметил, что командующий Сырский мотивировал его систематически заниматься спортом.
"Командующий заразил меня своей привычкой заниматься спортом рано утром. Теперь это стало системой. Если какой-то день пропускаю тренировки, то чувствую себя некомфортно",
– поделился полковник.
По мнению Баргилевича, именно физическая активность помогает оставаться выносливым и эффективным даже во время войны.
Анатолий Баргилевич в интервью также рассказал о ситуации на фронте. По его словам, сегодня на Курщине воюет около 50 тысяч элитных российских военных, в частности, морская пехота и воздушно-десантные войска, а также почти 11 тысяч северокорейских военных.
Он также обратил внимание на то, что за три месяца операции Сил обороны в Курской области было ликвидировано почти 8 тысяч российских военных, взято в плен более 700, и уничтожено более тысячи единиц вооружения и техники.